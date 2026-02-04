Novo Nordisk chute après des perspectives 2026 moroses

PHOTO DE FICHIER : Illustration du logo de Novo Nordisk

Novo Nordisk chute nettement en Bourse mercredi après avoir fait état la veille de perspectives bien plus pessimistes que prévu pour 2026 et signalé des défis à ‍venir sur le marché des traitements contre l'obésité.

A Copenhague, vers 08h15 GMT, le titre perdait 17,9%.

Le fabricant du Wegovy a averti mardi que son bénéfice et ses ventes pourraient chuter jusqu’à 13% cette année, alors que la ‌forte pression sur les prix aux États-Unis s’ajoute à une concurrence féroce sur le marché des traitements contre l’obésité.

L’avertissement, survenu de manière inattendue après la clôture des marchés en Europe, a fait chuter ​les American Depositary Receipts (ADR) de Novo aux États-Unis de près de 15%, effaçant un début d’année prometteur.

"Novo ⁠a fourni des prévisions choquantes pour 2026", selon Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, qui détient des actions de Novo et d’Eli Lilly, ajoutant que la plupart ⁠des investisseurs s’attendaient à une baisse des ‍ventes et du profit à un chiffre médian.

"Personne n’avait prévu une baisse du ⁠profit à deux chiffres."

Le directeur général Mike Doustdar et le président Lars Rebien Sorensen ont déclaré dans un communiqué que la société ne pouvait pas promettre un retour aux "taux de croissance extraordinaires" de ces dernières années et ​qu'elle devait trouver de nouveaux moyens d'atteindre davantage de patients.

Novo Nordisk a vu son bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre reculer de 14% à 31,7 milliards de couronnes (42,45 milliards d'euros), contre 31,2 milliards attendus par les analystes.

Dans sa ⁠note publiée la veille, les analystes de Jefferies estiment que les prévisions 2026 et le ​changement de direction devraient décevoir les investisseurs.

JP Morgan anticipait également une baisse du ​titre d’au moins 10% à ​l’ouverture, soulignant que les prévisions inférieures aux attentes reflètent une pression plus forte que prévu sur l’activité américaine.

Dans une ​note publiée après la publication des résultats, Barclays a ⁠déclaré que les prévisions étaient moins bonnes que prévu, ce qui devrait entraîner une "ouverture en forte baisse" des principales actions cotées au Danemark mercredi, même si celles-ci pourraient bénéficier d'un certain répit si les investisseurs considèrent ces prévisions comme "prudentes".

"Nous pensons que les optimistes suggéreront que ces prévisions de NOVO sont exagérées et qu'elles seront dépassées, même si ‌nous notons que la même chose avait été dite l'année dernière et que cela ne s'est pas avéré être le cas", a déclaré Barclays, ajoutant que l'autre élément positif clé était la performance de Wegovy.

Markus Manns, d'Union Investment, a convenu que les fortes ventes de comprimés, les consommateurs semblant prêts à payer de leur poche, offraient "une lueur d'espoir".

(Maggie Fick et Jacob Gronholt-Pedersen ; avec la contribution de Stine Jacobsen ; rédigé par Adam Jourdan, version française ‌Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)