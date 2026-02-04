 Aller au contenu principal
Ford et Geely envisagent un partenariat industriel et technologique-sources
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 11:11

Siège mondial de Ford Motor à Dearborn, Michigan

Ford et Geely sont en discussions concernant un partenariat potentiel, ont déclaré huit sources au courant des négociations, alors que les grands ‍constructeurs automobiles mondiaux cherchent à partager les coûts élevés de la technologie et de la production.

Les deux groupes discutent actuellement de la possibilité pour Geely d'utiliser les usines Ford en Europe pour ‌produire des véhicules destinés à la région, ont déclaré trois sources proches du dossier. Ils ont également discuté d’un cadre potentiel pour le partage de technologies automobiles, y ​compris pour la conduite automatisée, selon deux autres sources.

Les discussions axées sur la fabrication ⁠européenne sont plus avancées, selon deux sources. Ford a envoyé une délégation en Chine cette semaine pour intensifier les discussions, qui ont fait suite à ⁠des réunions la semaine dernière dans ‍le Michigan entre des cadres supérieurs de Geely et des dirigeants ⁠de Ford, ont indiqué certaines sources.

Ces discussions entre Geely et Ford se poursuivent depuis plusieurs mois, ont indiqué cinq sources qui ont requis l’anonymat en raison de la confidentialité des échanges. ​Reuters n’a pas été en mesure de déterminer l'ampleur des discussions ni si elles déboucheraient sur un accord, y compris pour le marché américain.

Geely a refusé de commenter. Ford a déclaré: "Nous ⁠avons constamment des discussions avec de nombreuses entreprises sur divers sujets. Parfois, elles ​aboutissent, parfois non."

Les constructeurs chinois sont quasi exclus du marché américain en ​raison de droits de ​douane et de restrictions pour raisons de sécurité nationale. Tout accord visant à introduire la ​technologie automobile chinoise de pointe sur le marché ⁠américain attirerait un examen réglementaire et politique.

Un accord pourrait aider Ford dans sa course pour rattraper ses concurrents mondiaux dans des domaines tels que la technologie des véhicules connectés et l'autonomie. Le directeur général Jim Farley a clairement exprimé la nécessité pour Ford de combler son retard concurrentiel par ‌rapport à la Chine.

La production de certains véhicules dans les usines européennes de Ford permettrait probablement à Geely d’éviter les droits de douane de l’Union européenne sur les véhicules électriques chinois.

L'usine Ford de Valence, en Espagne, serait très probablement celle concernée par ces discussions, a déclaré une source proche du dossier.

(Reportage Nora Eckert et le Bureau Reuters en Chine; version française Elena ‌Smirnova, édité par Augustin Turpin)

