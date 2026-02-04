 Aller au contenu principal
Soitec s'envole après une publication de résultats jugée rassurante
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 11:27

Soitec SOIT.PA s'envole en Bourse mercredi après des résultats trimestriels jugés rassurants dans un contexte toujours difficile pour le fournisseur français de matériaux semi-conducteurs.

Vers 10h15 GMT, l'action Soitec bondit de 12,69% à 27,59 euros, signant la plus forte hausse du SBF 120, en progression de 0,67% au même moment. La valeur s'achemine vers sa plus forte hausse journalière depuis décembre 2024.

Le groupe a fait état mardi soir d'un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros pour son troisième trimestre alors que les analystes attendaient en moyenne 149 millions, selon un consensus Vara partagé par Soitec.

Les revenus ressortent néanmoins en baisse de 29% sur un an, le groupe citant notamment la faiblesse de sa division Automobile & Industrie.

"Après une série de déceptions constantes depuis plus d'un an, les résultats du troisième trimestre de Soitec ont été exceptionnellement 'ennuyeux', une bonne nouvelle pour les actionnaires de Soitec, qui ont longtemps souffert de ces résultats décevants", souligne dans une note intitulée "Pas de nouvelle, bonne nouvelle !" Aleksander Peterc, analyste chez Bernstein.

Les analystes de Jefferies soulignent pour leur part des résultats trimestriels au-delà de leurs attentes mais une prévision pour le trimestre à venir inférieure.

Soitec prévoit que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre progresse d'environ 20% par rapport au troisième trimestre. L'activité de la division Automobile & Industrie devrait "rester atone sur l’exercice".

(Rédigé par Blandine Hénault, avec Nathan Vifflin à Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SOITEC
28,0200 EUR Euronext Paris +14,32%
