 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nestlé rappelle un nouveau lot de lait infantile Guigoz en France
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 11:05

Le logo de Nestlé dans l'une de ses usines à Konolfingen

Le logo de Nestlé dans l'une de ses usines à Konolfingen

Nestlé a annoncé mercredi le rappel d'un ‍nouveau lot de lait infantile de la marque Guigoz en France en réponse ‌à l'abaissement par les autorités françaises du seuil autorisé de toxine céréulide.

La ​céréulide, qui peut provoquer nausées et ⁠vomissements, a été détectée dans des ingrédients provenant d'une usine chinoise ⁠fournissant ‍un grand nombre de fabricants de ⁠lait infantile tels que Nestlé, Danone et Lactalis, conduisant à des rappels ​dans plusieurs dizaines de pays.

Nestlé, qui avait déjà rappelé plusieurs lots de la ⁠marque Guigoz en France en ​décembre et janvier derniers, dit avoir ​procédé à ​ce nouveau rappel au regard de l'"évolution ​des méthodologies ⁠d'analyse".

La France ainsi que l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ont abaissé ces derniers jours le seuil autorisé de céréulide ‌à 0,014 μg par kilogramme de masse corporelle, contre 0,03 μg/kg auparavant.

(Sybille de La Hamaide et Gus Trompiz, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par ‌Kate Entringer)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 11:45

    Nestlé boite suisse à bannir. La Suisse n'aime pas les Français et ça date depuis la révocation de l'Edit de Nantes (sacré Louis XIV qui n'a pas fait que de bonnes choses). Je vous le dit : préférez Danone !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Croquis d'audience de Marius Borg Hoiby (c) entouré de ses avocats Ellen Holager Andenaes et Petar Sekulic, mardi lors de la première audience de son procès à Oslo, le 3 février 2026 ( NTB / Ole Berg-Rusten )
    Au procès pour viols du fils de la princesse de Norvège, une victime présumée suspecte avoir été droguée
    information fournie par AFP 04.02.2026 12:04 

    Une victime présumée de Marius Borg Høiby s'est dite mercredi convaincue "à 100%" d'avoir été droguée avant, selon l'accusation, d'être violée par le fils de la princesse héritière de Norvège dans un domaine royal en 2018. Né d'une relation antérieure au mariage ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 04.02.2026 12:01 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,29% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et inchangée pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR ... Lire la suite

  • Un homme prosté sur le corps d'une personne tuée dans une frappe israélienne, à l'hôpital Al-Chifa le 4 février 2026 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Frappes israéliennes meurtrières à Gaza, le poste frontalier de Rafah entrouvert
    information fournie par AFP 04.02.2026 12:00 

    Des bombardements israéliens ont fait mercredi 17 morts selon la Défense civile de Gaza, dans une nouvelle violation du fragile cessez-le-feu, pendant que le poste frontalier de Rafah avec l'Egypte reste entrouvert sous de très strictes conditions. La Défense civile ... Lire la suite

  • L'inflation a ralenti en janvier dans la zone euro, s'affichant à 1,7% sur un an ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Zone euro: l'inflation ralentit à 1,7% en janvier
    information fournie par AFP 04.02.2026 11:57 

    L'inflation a ralenti en janvier dans la zone euro, s'affichant à 1,7% sur un an, selon la première estimation mensuelle publiée mercredi par Eurostat. Ce chiffre est conforme aux attentes des économistes sondés par Factset et Bloomberg. En décembre, le taux d'inflation ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank