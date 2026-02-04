Nestlé rappelle un nouveau lot de lait infantile Guigoz en France

Le logo de Nestlé dans l'une de ses usines à Konolfingen

Nestlé a annoncé mercredi le rappel d'un ‍nouveau lot de lait infantile de la marque Guigoz en France en réponse ‌à l'abaissement par les autorités françaises du seuil autorisé de toxine céréulide.

La ​céréulide, qui peut provoquer nausées et ⁠vomissements, a été détectée dans des ingrédients provenant d'une usine chinoise ⁠fournissant ‍un grand nombre de fabricants de ⁠lait infantile tels que Nestlé, Danone et Lactalis, conduisant à des rappels ​dans plusieurs dizaines de pays.

Nestlé, qui avait déjà rappelé plusieurs lots de la ⁠marque Guigoz en France en ​décembre et janvier derniers, dit avoir ​procédé à ​ce nouveau rappel au regard de l'"évolution ​des méthodologies ⁠d'analyse".

La France ainsi que l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ont abaissé ces derniers jours le seuil autorisé de céréulide ‌à 0,014 μg par kilogramme de masse corporelle, contre 0,03 μg/kg auparavant.

(Sybille de La Hamaide et Gus Trompiz, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par ‌Kate Entringer)