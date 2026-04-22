L'Europe en hausse prudente avec la trêve US-Iran et les résultats

Les principales Bourses européennes évoluent en hausse prudente mercredi en début de séance, les opérateurs digérant l'annonce américaine d'une prolongation de la trêve avec l'Iran et une longue série de résultats trimestriels d'entreprises.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,08% à 8.242,13 points vers 07h26 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,35% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,08%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E prend 0,33%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 gagne 0,24% et le Stoxx 600 .STOXX avance de 0,23%.

Donald Trump, qui avait de nouveau menacé le régime iranien quelques heures auparavant, a annoncé mardi soir une prolongation indéfinie de la trêve entre les deux pays, dont la fin imminente - et sans perspective claire de nouvelles négociations - inquiétait les investisseurs.

Même si cette annonce pourrait apporter un soulagement à court terme, de nombreuses incertitudes subsistent quant à ses implications, à commencer par son acceptation par l'Iran et Israël, tandis que la navigation dans le détroit d'Ormuz reste très restreinte et devrait continuer à peser sur les prix de l'énergie.

Les résultats d'entreprise retiennent en outre l'attention des investisseurs, qui cherchent des indices sur l'impact de la guerre sur l'activité économique.

À Paris, Danone DANO.PA prend 1,68% après avoir fait état mercredi d'une hausse de ses ventes légèrement supérieure aux attentes au premier trimestre, même si un rappel de lait infantile et la guerre ont pesé sur sa division de nutrition spécialisée.

Le groupe français de laboratoires d'analyses Eurofins Scientific EUFI.PA plonge en revanche de plus de 9% après la publication de son chiffre d'affaires trimestriel.

Bureau Veritas BVI.PA , qui a abaissé sa prévision 2026 de croissance des ventes, plonge de 9%

Ailleurs en Europe, ASM International ASMI.AS grimpe de plus de 8%, le fabricant d'équipements pour puces électroniques ayant publié mardi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux attentes.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)