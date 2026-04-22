Eurofins chute, CA au T1 en-deçà des attentes avec la météo

PHOTO DE FICHIER : Logo d'Eurofins Scientific à Nantes

Eurofins Scientific chute nettement en ‌Bourse mercredi après avoir fait état d'une croissance organique inférieure aux ​attentes pour le premier trimestre, tout en confirmant ses objectifs jusqu'en 2027.

Le groupe français de laboratoires d’analyses a enregistré un chiffre d'affaires de 1,79 ​milliard d'euros au premier trimestre, en croissance organique de 2,6%. Les analystes tablaient cependant sur ​4,8%, rapporte Jefferies dans une note, un ⁠écart qui s'explique en partie par l'impact des conditions météorologiques ‌en Europe et aux États-Unis, selon le courtier.

À Paris, l'action chute de 10,18% à 07h12 GMT, tandis que le CAC ​40 avance de ‌0,17% au même moment.

"Eurofins a dû faire face à ⁠des difficultés temporaires importantes, notamment en raison des conditions météorologiques exceptionnellement défavorables qui ont affecté ses activités en Amérique du Nord et en Europe ⁠du Nord, a ‌souligné le président-directeur général Gilles Martin dans un communiqué.

"Même après ⁠un rattrapage significatif en mars, la situation n’était que partiellement rétablie ‌à la fin du trimestre", a-t-il ajouté.

Eurofins Scientific a ⁠indiqué dans un communiqué que la progression de son ⁠chiffre d'affaires s'explique à ‌la fois par la croissance organique et par les acquisitions, malgré un ​effet de change négatif de ‌4,8%.

Les analystes de Jefferies évoquent un premier trimestre en demi-teinte, avec une faiblesse observée en Amérique ​du Nord et un ralentissement en Europe.

"Après un exercice 2025 déjà en retrait par rapport aux ambitions structurelles (+3,7% organique), la dynamique ⁠reste donc insuffisante pour amorcer un rattrapage crédible vers la cible de long terme", ont pour leur part écrit les analystes de TP Icap Midcap.

Selon TP Icap Midcap, l'accumulation des éléments vient confirmer la difficulté récurrente à enclencher un "momentum" organique normalisé en début d’année.

(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)