Le voyagiste TUI lance un avertissement sur résultats en raison de la guerre en Iran

PHOTO DE FICHIER : Le logo de TUI sur l'un des navires de croisière de la compagnie

TUI a ‌abaissé mercredi sa prévision de résultat d'exploitation sous-jacent (Ebit) ​pour l'ensemble de l'exercice et suspendu son objectif de chiffre d'affaires, invoquant les incertitudes liées au ​conflit au Moyen-Orient.

Le groupe touristique allemand table désormais sur ​un Ebit sous-jacent compris entre ⁠1,1 milliard et 1,4 milliard d'euros pour ‌son exercice fiscal se terminant en septembre 2026. Le voyagiste prévoyait auparavant une ​hausse de ‌7% à 10 % par rapport aux ⁠1,4 milliard enregistrés l'année précédente.

"Tout en continuant d’afficher une forte amélioration opérationnelle au premier semestre de ⁠l’exercice 2026, ‌le conflit en cours au Moyen-Orient ⁠et l’incertitude quant à sa durée continuent ‌de limiter la visibilité à court ⁠terme et d’inciter les consommateurs à la ⁠prudence", a ‌déclaré le groupe dans un communiqué.

TUI a indiqué ​que ses divisions ‌Markets + Airline et Hotels & Resorts ont souffert d'un déplacement partiel de ​la demande des clients des destinations de la Méditerranée orientale vers celles de ⁠la Méditerranée occidentale en raison du conflit au Moyen-Orient, les clients faisant preuve de plus de prudence et réservant à la dernière minute.

(Rédigé par Linda Pasquini ; version française Coralie Lamarque, édité ​par Blandine Hénault)