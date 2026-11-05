L'Europe dans le vert après les élections américaines et en attendant la BoE

Les principales Bourses européennes sont de nouveau orientées à la hausse jeudi, la victoire écrasante des démocrates au Congrès américain ayant levé une partie des incertitudes tout en ravivant l'espoir d'une fin de conflit au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 1,13% à 8.270,04 points vers 08h40 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE avance de 0,86% et à Francfort, le Dax .GDAXI monte de 0,48%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,70% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,62%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,67%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,49% pour le Dow Jones .DJI , mais un repli de 0,03% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une baisse de 0,65% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance nettement dans le vert pour les trois indices.

Les investisseurs estiment que les pertes subies par le Parti républicain aux "midterms" vont réduire le risque d'une nouvelle escalade dans la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Par conséquent, la chute des prix du pétrole se poursuit pour la quatrième séance d'affilée, ce qui pourrait potentiellement atténuer les pressions inflationnistes, faisant reculer le dollar et les rendements obligataires souverains américains.

Sur le plan sectoriel, le compartiment des nouvelles technologies continue de souffler le chaud et le froid dans un contexte de rotation des marchés et en raison des interrogations sur un éventuellement resserrement de la réglementation dans l'intelligence artificielle (IA), avec la prise de contrôle du Congrès américain par les démocrates.

En Asie, les investisseurs se sont débarrassés des actions liées à l'IA, notamment celles de Samsung Electronics

005930.KS et de SK Hynix 000660.KS , tandis que les géants technologiques chinois Alibaba 9988.HK et Tencent 0700.HK ont bondi de plus de 6%.

Deutsche Bank a noté "une importante rotation des investissements, des centres de données vers tous les autres secteurs d'activité à travers le monde".

En Europe, le secteur des semi-conducteurs reste sous pression, ASML ASML.AS et STMicroelectronics STMPA.PA reculant respectivement de 2,51% et 1,65%, alors que les contrats à terme sur le Nasdaq, à forte composante technologique, montrent une forte baisse de l'indice.

Le secteur de la défense .SXPARO (-0,27%) sur le Stoxx 600 continue également de souffrir avec notamment Rheinmetall

RHMG.DE (-16,34%) et Leonardo LDOF.MI qui recule de 1,8% malgré le relèvement de ses prévisions de commandes. Les investisseurs s'interrogent sur la capacité d'un Congrès à majorité démocrate à soutenir l'ampleur des dépenses militaires envisagées par l'administration de Donald Trump.

Les valeurs bancaires .SX7E (+1,44%), les titres cycliques et les groupes exposés à la Chine sont en revanche en hausse.

L'attention du marché se porte également sur la décision de la Banque d'Angleterre attendue à 12h00 GMT.

PLUIE DE RÉSULTATS

De nombreuses publications financières d'entreprises animent par ailleurs les échanges, les résultats de Bouygues BOUY.PA (+3,85%) et JCDecaux JCDX.PA (+6,32%) étant salués, tandis que ceux d'Engie ENGIE.PA (-1,03%), Veolia VIE.PA (-0,14%) et Eurazeo EURA.PA (-0,38%) ont déçu.

Air France-KLM AIRF.PA , qui a dépassé les attentes au troisième trimestre, s'envole de plus de 12%.

ArcelorMittal MT.AS grimpe de 5,26%, l'Ebitda trimestriel du deuxième sidérurgiste mondial ayant dépassé les attentes.

Diageo DGE.L gagne 3,47% après une hausse inattendue de ses ventes organiques trimestrielles. Dans son sillage Pernod Ricard PERP.PA avance de 2,76% et Rémy Cointreau RCOP.PA de 3,09%.

Le groupe maritime danois Maersk MAERSKb.CO plonge de 10,43%, ses résultats du troisième trimestre étant ressortis en deçà des prévisions.

La banque allemande Commerzbank CBKG.DE , qui dit désormais être "convaincue" de l'intérêt d'une fusion avec UniCredit

CRDI.MI (+0,91%), recule de 2,91% après un bénéfice net trimestriel inférieur aux attentes.

ASOS ASOS.L avance de 4,62%, le distributeur de mode en ligne britannique anticipant un bénéfice d'exploitation ajusté annuel meilleur que prévu.

AstraZeneca AZN.L prend plus de 1% après une information de Reuters selon laquelle le laboratoire britannique a fait une offre d'environ 10 milliards de dollars pour acquérir le fabricant de médicaments contre l'obésité Rhythm Pharmaceuticals

RYTM.O .

(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution de Danilo Masoni;)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|