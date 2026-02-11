L'Europe dans le rouge avec les résultats, l'emploi US attendu

Les principales Bourses européennes évoluent dans le rouge mercredi en début de séance, les opérateurs digérant une longue série de résultats d'entreprise avant de se tourner vers le rapport sur l'emploi américain attendu plus tard dans la journée.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,33% à 8.300,34 points vers 08h16 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,29% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE , exception parmi les principales Bourses, prend 0,35%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,19%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 perd 0,11% et le Stoxx 600 .STOXX abandonne 0,12%.

Le rapport mensuel sur l'emploi, dont la publication est prévue à 13h30 GMT, devrait indiquer la création de 70.000 postes aux Etats-Unis en janvier, en hausse par rapport à décembre, mais une éventuelle déception des attentes et une révision à la baisse des chiffres correspondant à l'année écoulée jusqu'en mars dernier pourraient peser sur les attentes de baisse des taux par la Réserve fédérale (Fed).

Les données sur les ventes au détail, publiées la veille, ont déjà contribué à la baisse des rendements des obligations américaines mardi, leur stagnation laissant présager un possible ralentissement de la première économie mondiale.

Les analystes de Deutsche Bank signalent que cette publication a contribué à valider les arguments accommodants en faveur de nouvelles baisses des taux cette année et que l'idée selon laquelle le président de la banque centrale, Jerome Powell, pourrait procéder à une nouvelle réduction avant de quitter ses fonctions en mai s'est même renforcée.

En attendant, les investisseurs ont du pain sur la planche avec une longue liste de résultats des entreprises.

Dassault Systèmes DAST.PA , qui n'a pas satisfait les investisseurs avec ses perspectives pour 2026, s'effondre de plus de 18%, lanterne rouge du CAC 40.

Le groupe pétrolier français TotalEnergies TTEF.PA grappille 0,6% malgré ses résultats en recul au quatrième trimestre.

Ailleurs en Europe, Siemens Energy ENR1n.DE grimpe de 5,25% après la publication de son bénéfice au premier trimestre, qui a presque triplé.

LSEG LSEG.L prend 7%, alors que, selon le Financial Times, l'investisseur activiste Elliott a acquis une participation "significative" dans le groupe.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)