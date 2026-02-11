Dassault Systèmes clôt une année 2025 atone, prudent pour 2026

( AFP / BERTRAND GUAY )

Le groupe français Dassault Systèmes termine une année 2025 sans relief, avec un bénéfice net et une croissance stables en données publiées, et se montre prudent pour les mois à venir tout en continuant de miser sur l'Intelligence artificielle (IA), a-t-il annoncé mercredi.

Pour 2026, l'éditeur de logiciels de conception 3D adopte une approche mesurée et table sur un chiffre d'affaires total situé entre 6,2 et 6,4 milliards d'euros, en hausse de 1% à 3% (3% à 5% à taux de change constant), ainsi qu'une marge opérationnelle comprise entre 32,2% et 32,6%.

"Notre ambition est claire: mener la transformation de l’IA industrielle", mais "une véritable transformation demande du temps, pour nos clients comme pour nous-mêmes", a souligné le directeur général du groupe Pascal Daloz, cité dans le communiqué.

Sur l'exercice 2025, les ventes de Dassault Systèmes ont atteint 6,2 milliards d'euros et son résultat net part du groupe 1,2 milliard.

Le spécialiste français des solutions de modélisation numérique a notamment été porté par la progression de ses activités de souscription et du cloud.

Pilier de son activité, le logiciel phare 3DEXPERIENCE, plateforme permettant aux entreprises de connecter l'ensemble de leur écosystème, est en hausse de 10% sur l'année à taux de change constant.

"Toutefois, dans certaines régions d’Europe, nous avons fait face à des vents contraires liés à la faiblesse du secteur automobile", a constaté Rouven Bergmann, directeur général adjoint du groupe.

Son chiffre d'affaires dans le domaine des sciences recule également de 6% en données publiées sur l'année, notamment à cause des difficultés rencontrées par Medidata, sa filiale de données médicales.

Sur un an, le titre de Dassault Systèmes a chuté de près de 44%, à 22,4 euros. Sa capitalisation boursière s'élève désormais à environ 30 milliards d'euros.

Créé en 1981, le groupe français commercialise des logiciels de modélisation 3D permettant aux entreprises de reproduire des univers virtuels pour tester le cycle de vie de leurs produits et de leurs systèmes de production, appelés "jumeaux numériques".

Ces répliques virtuelles de bâtiments ou de véhicules sont notamment utilisés pour faciliter leur conception.

Début février, le groupe a annoncé la signature d'un partenariat stratégique avec le géant américain des puces électroniques Nvidia pour développer une plateforme d'IA industrielle mondiale.

Celle-ci va combiner la technologie des "jumeaux numériques" de Dassault Systèmes avec l’infrastructure et les modèles de Nvidia, pour des applications dans le domaine de la santé ou de l'ingénierie industrielle.