L'Europe clôt en hausse prudente, le flou persiste autour du Moyen-Orient

* En Europe, le CAC 40 a gagné 0,43% et le Stoxx 600 0,10%

* Wall Street dans le désordre à mi-séance

* Le Brent baisse de plus de 3%

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en hausse prudente mercredi, aidées par le recul des cours du pétrole, même si l'incertitude continue de régner quant à un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a gagné 0,43% à 8.207,89 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a pris 0,13% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a progressé de 0,13%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a fini sur un gain de 0,28%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,07% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,10%.

Les investisseurs continuent d'attendre une avancée dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran, un accord qui mettrait fin à leur conflit et rouvrirait le détroit stratégique d'Ormuz, et bien que le sentiment général semble pencher vers l'optimisme, les signes tangibles ont été rares au cours de la séance.

Si la télévision d'État iranienne a évoqué mercredi un accord-cadre préliminaire en vue d'un protocole d'entente, qui prévoirait la réouverture du détroit d'Ormuz dans un délai d'un mois, Washington a démenti cette information dans la foulée, la qualifiant de "pure fabrication".

La Maison blanche a toutefois assuré ensuite que les négociations "se passent bien".

Le cessez-le-feu conclu il y a près de sept semaines entre les deux pays, aussi fragile soit-il, tient toujours, et l'espoir de parvenir à un accord sous "quelques jours", comme l'a dit mardi le secrétaire d'État américain Marco Rubio, contribue à maintenir les cours du pétrole sous la barre des 100 dollars le baril.

Le Brent LCOc1 , référence mondiale du marché, perd 3,89% à 95,71 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 cède 4,1% à 90,04 dollars.

Cette accalmie des prix énergétiques n'empêche toutefois pas les banques centrales de s'orienter vers une politique monétaire plus restrictive afin de lutter contre l'inflation.

Selon l'outil FedWatch de CME, les marchés financiers tablent actuellement sur une probabilité de 38,1% que la Réserve fédérale américaine (Fed) relève ses taux d'intérêt en décembre, alors qu'il y a un mois, un tel scénario n'était pas envisagé.

Dans la zone euro, les opérateurs tablent sur deux hausses de taux par la BCE cette année. L'institut de Francfort a par ailleurs signalé dans un rapport semestriel que la guerre accentue les vulnérabilités financières de la zone euro.

Les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation PCE aux États-Unis jeudi et les données sur les prix à la consommation en France et en Allemagne vendredi pour mieux évaluer l'impact de la guerre sur les prix.

VALEURS

À Paris, Capgemini CAPP.PA a reculé de 3,5% après sa journée investisseurs, les perspectives à moyen terme de l'entreprise française de services informatiques, qui mise sur son positionnement autour de l'intelligence artificielle (IA) pour stimuler la croissance, n'ayant pas convaincu les investisseurs.

Eramet ERMT.PA a abandonné 2,53% après l'annonce de la nomination de Simon Henochsberg au poste de directeur financier. Le groupe minier français a également annoncé un redémarrage partiel de la production de HMC sur le site de Grande Côte au Sénégal après un incendie survenu en février.

Pluxee PLX.PA a reflué de 1,6%, le groupe étant visé par une enquête de l'autorité chilienne de la concurrence.

Au niveau sectoriel, le compartiment de l'automobile sur le Stoxx 600

.SXAP a grimpé de 2,64% après les pertes de la veille et alors que la demande de véhicules électriques a permis à l'industrie européenne de poursuivre sa croissance en avril, selon les données de l'Association des constructeurs automobiles européens.

Le secteur chimique .SX4P (+1,39%) a été soutenu par AkzoNobel AKZO.AS , qui s'est envolé de plus de 19%, le fabricant de peintures néerlandais ayant rejeté une offre conjointe de rachat présentée par ses concurrents Nippon Paint <4612. T> et Sherwin-Williams SHW.N .

Le secteur de l'énergie .SXEP a été pénalisé (-3,26%) par le recul des prix du pétrole. A Paris, TotalEnergies TTEF.PA a fini sur une baisse de 3,5%, signant la pire performance du CAC 40.

Le luxe .STXLUXP malmené la veille, a fini sur un gain de 2,9%, ce qui a donné un coup de pouce supplémentaire à la Bourse de Paris.

A WALL STREET

Les indices de la Bourse de New York hésitent mercredi après une ouverture dans le vert et une séance solide la veille, les investisseurs faisant désormais preuve de prudence face à la situation au Moyen-Orient.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI gagne 0,50%, mais le Standard & Poor's 500 .SPX est sans direction (-0,01%) et le Nasdaq Composite

.IXIC cède 0,13%.

Le compartiment de l'énergie du S&P 500 .SPNY perd 1,19%, suivant la baisse des cours du pétrole, tandis que les valeurs technologiques .SPLRCT perdent 0,83% après avoir atteint mardi un plus haut historique.

JPMorgan JPM.N cède 3,2% après que son directeur général, Jamie Dimon, a dit que les dépenses de la banque pour cette année pourraient dépasser d'un milliard de dollars les estimations précédentes.

LES INDICATEURS DU JOUR

En France, le moral des ménages s'est replié plus que prévu en mai, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mercredi par l'Insee.

À 82, l'indicateur qui synthétise la confiance des consommateurs baisse de deux points et atteint par ailleurs son plus bas niveau depuis mars 2023, a précisé l'organisme français chargé des statistiques.

CHANGES

Le dollar est stable (+0,01%) face à un panier de devises de référence

.DXY , dans un contexte d'incertitude concernant les négociations au Moyen-Orient.

L'euro gagne 0,04% à 1,1633 dollar EUR= .

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain baissent légèrement, dans l'espoir que Washington et Téhéran se rapprochent d'un accord après près de trois mois de conflit.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule de 1,8 point de base à 4,4728%. Le deux ans US2YT=RR perd 1,5 point de base à 4,0349%.

Dans la zone euro, les rendements ont fini la séance en ordre dispersé, les investisseurs ayant du mal à se faire une idée de l'évolution de la situation géopolitique.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a fini presque inchangé à 2,9850%, tandis que celui de l'obligation à deux ans DE10YT=RR a reculé de 2 points de base à 2,5760%.

A SUIVRE LE 28 MAI : nL8N41Z1CS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)