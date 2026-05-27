Jean Messiha accusé d'avoir encaissé une cagnotte destinée aux veuves des victimes de l'évasion d'Amra

L'homme politique d'extrême droite Jean Messiha à Paris le 6 mai 2024 ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Jean Messiha est visé par une plainte l'accusant d'avoir encaissé les quelque 40.000 euros d'une cagnotte destinée aux veuves des agents pénitentiaires tués pendant l'évasion de Mohamed Amra. Une "erreur" de GoFundMe selon l'homme politique d'extrême droite qui va porter plainte contre la plateforme.

Contactée par l'AFP, cette dernière affirme que M. Messiha "s'est lui-même désigné comme bénéficiaire des versements lors de la création de cette cagnotte" et s'être "engagée à travailler avec toutes les parties afin de parvenir à une résolution" du problème.

La veuve de l'une des victimes de l'évasion de Mohamed Amra, Sandrine Le Hay Moello, a déposé plainte pour abus de confiance contre M. Messiha le 21 mai à Paris, a indiqué mercredi à l'AFP son avocat Matthieu Chirez, confirmant une information du Parisien.

Fabrice Moello et Arnaud Garcia, deux agents pénitentiaires de 52 et 34 ans, ont été tués au péage d'Incarville le 14 mai 2024 par un commando armé ayant attaqué le fourgon dans lequel se trouvait le narcotrafiquant. Trois autres agents avaient également été blessés.

La veuve de l'autre victime a décidé de s'associer à cette plainte, et "vient à son tour de déposer plainte pour abus de confiance", a annoncé son avocate Me Pauline Ragot à l'AFP.

"Mary Garcia, qui n'a jamais touché les fonds annoncés par Monsieur Jean Messiha comme lui étant destinés, se trouve évidemment affectée par de tels agissements, d'une indécence certaine, qui interviennent dans un contexte déjà dramatique pour elle et sa famille", a-t-elle souligné.

Jean Messiha, membre du parti Reconquête! d'Eric Zemmour, avait lancé une cagnotte pour que "les Français puissent exprimer leur solidarité et leur reconnaissance pour ces héros qui ont incarné la République jusqu'au sacrifice suprême".

Il avait précisé que "tous les dons récoltés par cette cagnotte (seraient) intégralement reversés aux familles des victimes".

- "Jihad judiciaire" -

Deux ans plus tard, celles-ci n'ont toujours rien reçu.

"La plateforme GoFundMe a commis une grave erreur due à des défaillances internes ayant abouti, alors que je n'ai jamais été bénéficiaire de cette cagnotte ni demandé à l'être, à virer les fonds sur mon compte", a affirmé Jean Messiha sur Facebook, soutenant que "l'intégralité de la somme indûment imputée (serait) revirée sur le compte bancaire des familles".

Sur BFMTV, il a précisé que la somme devait "être versée d'ici la fin de la semaine".

Il a expliqué ne pas s'être aperçu de l'erreur en raison de l'absence de libellé clair dans les virements reçus progressivement de GoFundMe, alors qu'il avait ouvert en décembre 2023 une autre cagnotte, cette fois pour l'aider à faire face à ses dépenses liées au "jihad judiciaire" dont il se dit victime.

Il a aussi affirmé ne pas avoir "réussi à identifier" les bénéficiaires de la cagnotte, malgré des contacts avec les syndicats pénitentiaires.

Une plainte sera déposée prochainement contre GoFundMe par son avocat Gérald Pandelon, a indiqué ce dernier à l'AFP.

Il a aussi déploré qu'il soit présenté par la presse "comme nécessairement coupable", au mépris du "secret de l'enquête" et de la "présomption d'innocence", "et ce d'autant plus que Jean Messiha était sur le point de rembourser les sommes reçues".

Contacté par l'AFP, GoFundMe a indiqué pour sa part "examin(er) actuellement cette affaire de manière approfondie".

"Selon nos informations, l'organisateur disposait déjà d'un compte bancaire vérifié enregistré à la suite de précédentes cagnottes et s'est lui-même désigné comme bénéficiaire des versements lors de la création de cette cagnotte. Compte tenu de ce choix, l'intégralité des fonds a été transférée vers son compte bancaire", a expliqué la plateforme.

M. Messiha, candidat à Evreux de Reconquête! aux élections municipales de mars, avait déjà été au cœur d'une cagnotte controversée en 2024, celle lancée en soutien au policier mis en examen en juin 2023 pour la mort du jeune Nahel.

La famille de Nahel avait déposé plainte pour escroquerie en bande organisée notamment, dénonçant des "manœuvres frauduleuses" et des "mensonges" de M. Messiha pour "tromper" les donateurs afin de récolter des fonds.

Une enquête avait été ouverte avant d'être classée sans suite en juin 2024.