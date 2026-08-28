L'Europe boursière boucle la semaine en beauté

Les marchés européens ont terminé la semaine sur une note positive, portés par un regain d'appétit pour les actions malgré un environnement économique français toujours fragile. Les investisseurs ont choisi de mettre temporairement de côté les inquiétudes liées aux finances publiques françaises pour se concentrer sur le symposium de Jackson Hole, rendez-vous incontournable des banquiers centraux et des marchés financiers. A Paris, le CAC 40 a progressé de 0,98%, à 8 401 points après son repli de la veille. L'Euro Stoxx 50 ( 1,04%) a également terminé dans le vert, tandis que Francfort a avancé de 0,82%. La Bourse de Londres, qui sera fermée lundi l'occasion du Summer Bank Holiday, a gagné 0,29%.

L'attention des marchés s'est principalement portée sur l'intervention très attendue de Kevin Warsh à Jackson Hole. Le président de la Réserve fédérale a adopté un ton ferme, réaffirmant que la stabilité des prix demeurait la priorité de la Fed.

S'il a reconnu une amélioration des données d'inflation au cours de l'été, il a également souligné que les tendances sous-jacentes avaient peu évolué. L'objectif d'une inflation PCE à 2% reste ainsi "ferme et immuable".

Une économie française sous pression

Le rebond des marchés intervient pourtant alors que les indicateurs économiques français restent peu encourageants. Selon les chiffres définitifs publiés vendredi par l'Insee, le PIB français a stagné au deuxième trimestre, avec une croissance finalement ramenée à 0,0%, contre 0,2% lors de la première estimation. La croissance du premier trimestre a également été révisée à la baisse : l'économie française s'est contractée de 0,2%, contre un recul de 0,1% annoncé précédemment. Ces données confirment le ralentissement de l'activité, alors que les investisseurs restent par ailleurs préoccupés par la situation budgétaire du pays.

Sur le front des prix, l'inflation a parallèlement accéléré. Les prix à la consommation ont augmenté de 2,4% sur un an en août, après 2,1% en juillet, selon les données provisoires de l'Insee. Sur un mois, ils ont progressé de 0,7%, contre 0,6% le mois précédent.

Les valeurs en mouvement

Plusieurs valeurs se sont distinguées à Paris. EssilorLuxottica a gagné plus de 2%, soutenu par l'annonce du lancement d'un programme de rachat portant sur cinq millions de ses propres actions. Interparfums a également progressé de plus de 2%. Le titre a bénéficié de la décision d'Oddo BHF de relever sa recommandation de "neutre" à "surperformance", tout en portant son objectif de cours de 27 à 32 euros.

A Bruxelles, Ackermans & van Haaren (AvH) s'est envolé de plus de 8%. Le conglomérat belge a été soutenu par des résultats semestriels en forte hausse et par le relèvement de ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'exercice 2026.

Wall Street évoluait également dans le vert. Vers 17h45, le Dow Jones gagnait 0,39%, tandis que le Nasdaq progressait de 0,48%, dans le sillage notamment du rebond des valeurs technologiques enregistré la veille après les perspectives encourageantes de Nvidia.