((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un nouvel article de blog)

26 juin - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse suivante:

L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: UN CLIMAT D'INCERTITUDE

Les contrats à terme sur les indices boursiers européens sont en baisse ce vendredi, la forte vague de ventes qui a touché les valeurs technologiques asiatiques et les méga-caps américaines s'étendant à l'Europe. Plusieurs facteurs alimentent la faiblesse des marchés boursiers mondiaux. Tout d’abord, Apple AAPL.O a annoncé jeudi une hausse des prix de certains de ses produits (à l’exception de l’iPhone), en raison de la forte demande en mémoire et en stockage. L’action Apple a chuté de plus de 6 % jeudi.

“Cette nouvelle est venue alimenter les inquiétudes plus générales selon lesquelles les centres de données dédiés à l’IA généraient des pressions inflationnistes”, a écrit Jim Reid, responsable mondial de la recherche macroéconomique chez Deutsche Bank, dans une note envoyée par e-mail. Les hausses de prix annoncées par Apple sont intervenues le jour même où le ministère du Commerce a indiqué que l’inflation américaine avait dépassé les 4 % en mai pour la première fois en trois ans, ce qui pourrait inciter la Fed à relever ses taux d’intérêt cette année. Le moral du secteur technologique est également ébranlé par des informations selon lesquelles OpenAI envisagerait de reporter à l’année prochaine son introduction en bourse .

Les indices asiatiques à forte composante technologique ont reculé. Le Kospi sud-coréen .KS11 a chuté de près de 6%. Le Nikkei 225 japonais .N225 et l'indice de référence taïwanais

.TWII ont tous deux reculé d'environ 4%. Un cargo a également signalé une attaque présumée alors qu’il tentait de franchir le détroit d’Ormuz jeudi, ravivant certaines inquiétudes quant à la reprise des flux pétroliers en provenance du Golfe. Les cours du pétrole ont toutefois bien encaissé ce revers et s’échangent à des niveaux proches de leurs plus bas depuis début mars.

En Europe, les contrats à terme sur l’Euro STOXX 50 STXEc1 sont en baisse de 0,5% en début de séance. Les contrats à terme sur le DAX FDXc1 , le CAC FCEc1 et le FTSE FFIc1 reculent de 0,3% à 0,7%. Tous les regards seront tournés vers le distributeur allemand Zalando ZALG.DE à l'ouverture, après que l'autorité de régulation financière allemande a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les états financiers de la société.

(Samuel Indyk)

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