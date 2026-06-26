La Bourse de Paris prudente face à la défiance sur la tech

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris évolue en léger recul vendredi, sur un marché prudent au lendemain de la chute d'Apple à Wall Street en raison d'une hausse des prix d'une partie de ses produits, qui a relancé la défiance sur la tech.

Vers 9H50 (heure de Paris), le CAC 40 cédait 0,41%, à 8.396,79 points, un recul de 34,82 points. La veille, l'indice vedette parisien avait pris 0,55%.

"Les investisseurs continuent de s'interroger sur la capacité du secteur technologique à prolonger son impressionnant +rallye+ (mouvement de hausse des cours, ndlr) de ces derniers mois", relève John Plassard, de Cité Gestion Private Bank.

Le bond de la tech et des semi-conducteurs, moteur des marchés depuis le début de l'année en raison des investissements massifs des géants américains dans l'IA, est plus en plus questionné par les investisseurs.

Ils s'inquiètent des gigantesques valorisations du secteur et de la rentabilité future de ces dépenses massives.

L'annonce d'Apple jeudi d'un relèvement des prix d'une grande partie de ses produits, invoquant justement l'envolée du coût des puces mémoire provoquée par l'essor de l'IA, a remis une pièce dans la machine, provoquant un recul de 6% du géant américain.

D'autant qu'en parallèle, Microsoft a aussi annoncé qu'il allait augmenter de 100 à 150 dollars le prix de ses consoles de jeux vidéo Xbox dans le monde à partir du 1er août, invoquant les mêmes raisons qu'Apple.

Les investisseurs "craignent que ces hausses des prix ne réduisent la demande et ne parviennent pas à compenser la pression sur les bénéfices", réduisant les marges de manœuvre de ces groupes, et donc leurs investissements dans l'IA, estime Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

Les entreprises liées au secteur des semi-conducteurs et composants électroniques, qui sont les premières à bénéficier des investissements dans l'intelligence artificielle, reculent partout. A Paris, STMicroelectronics perdait 2,44% à 63,45 euros et Soitec 3,30% à 108,55 euros.

Les marchés gardent aussi à l'œil l'évolution des prix du pétrole, en lien avec la situation au Moyen-Orient.

Les cours reprennent vendredi leur trajectoire descendante, après avoir augmenté d'environ 2% jeudi soir, suite à l'annonce qu'un cargo avait été endommagé par un projectile inconnu au large des côtes d'Oman.

Vers 9H50, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale du brut, reculait de 2,38% à 73,47 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) perdait 2,41%, à 70,19 dollars.

Le taux d'intérêt à échéance dix ans de la dette française reculait aussi, à 3,61%, contre 3,63% la veille en clôture.

Scor doit indemniser Covéa

L'arbitrage entre l'assureur mutualiste Covéa (marques MMA, MAAF GMF et PartnerRe) et le réassureur Scor, écho de la tentative de rachat avortée du second par le premier en 2018, a abouti jeudi en allouant une indemnisation à Covéa, qui correspond à un abandon de créance.

Le réassureur Scor a annoncé jeudi soir que la justice lui enjoignait "d'indemniser" Covéa, assureur qui avait tenté de le racheter en 2018, "à hauteur de 488,3 millions de dollars" (429,3 millions d'euros).

Cela aura un impact comptable d'environ 50 millions d'euros sur son résultat net du deuxième trimestre, car le groupe avait déjà provisionné une grande partie de cette somme. Son titre grappillait 0,31% à 31,92 euros.

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