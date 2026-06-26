Canicule: le bilan monte à 55 décès par noyade (ministre des Sports)

La ministre des Sports, Marina Ferrari, le 14 mai 2026 à Montpellier ( AFP / Sylvain THOMAS )

Le bilan des décès par noyade en France depuis le début de l'épisode de canicule s'élève à 55 et le gouvernement craint qu'il ne s'alourdisse encore, a déclaré vendredi la ministre des Sports Marina Ferrari.

"Hier (jeudi) au soir nous étions à 55 (noyades) mais nous craignons que la situation n'évolue défavorablement", a déclaré Mme Ferrari sur franceinfo tv.

Selon la ministre, "65% de ces noyades ont lieu sur des points de baignade non surveillés ou non autorisés".

Avec 61 départements en vigilance rouge vendredi, la canicule reflue légèrement après le pic de l'épisode atteint la veille.

Durant l'été 2025, 409 personnes sont mortes par noyade en France, en hausse de 16% par rapport à 2024, selon Santé publique France. Parmi les victimes figuraient 57 enfants et adolescents.