Vague de chaleur en Europe : les derniers développements

Un homme protège sa caméra de la chaleur lors de la Fashion Week à Milan, en Italie, le 22 juin 2026 ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Voici les derniers développements concernant la vague de chaleur qui touche l'Europe :

. Alerte rouge dans 15 villes d'Italie

Le ministère italien de la Santé a décrété mardi une alerte canicule rouge dans 15 villes, dont Rome et Milan, et a indiqué que ce nombre passerait à 16 mercredi. En cas d'alerte rouge - niveau le plus élevé - le ministère recommande de manger léger, de rester à l'intérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée et de s'asperger d'eau fraîche.

. Une centrale nucléaire à l'arrêt en France

La centrale nucléaire française de Golfech (sud-ouest) a été mise à l'arrêt lundi soir, l'exploitant EDF anticipant mardi une montée à 28°C de la température des eaux de la Garonne, utilisées pour refroidir les réacteurs. L'activité des centrales est encadrée par des seuils d'échauffement de ces cours d'eau à ne pas dépasser, pour protéger la faune et la flore.

. Une "vingtaine de décès" par noyade en France depuis le début du weekend

La ministre française des Sports et de la Jeunesse Marina Ferrari a fait état mardi d'"une vingtaine de décès" par noyade "depuis le début du weekend", appelant à respecter les règles de sécurité.

Disant comprendre le besoin "de se rafraîchir" et "d'accéder à l'eau", elle a plaidé pour "vraiment respecter les zones qui sont surveillées, on voit par exemple des jeunes qui sont dans des canaux, il faut faire très attention aux points où on va prendre l'eau".

. Des noyades aussi en Allemagne

La canicule a accru le nombre de noyades accidentelles en Allemagne avec cinq décès au cours du week-end, selon la police. Deux hommes de 20 et 22 ans se sont noyés dans des lacs en Bavière et une femme de 79 ans dans la mer Baltique. Deux autres personnes se sont noyées dans des lacs au Brandenbourg et en Rhénanie du Nord-Westphalie.

. 90% de la population française affectée par la canicule mardi

Quelque 38,8 millions de personnes habitent dans les 54 départements placés en vigilance rouge canicule mardi, selon un décompte lundi de l'AFP à partir des estimations de population et du dernier bulletin de Météo-France, et plus de 90% de la population française seront sous vigilance orange ou rouge.

. La température moyenne en France a battu lundi un record pour le mois de juin

La température moyenne en France a battu lundi un record pour le mois de juin, à 29,2°C, ont annoncés les services météorologiques.

. Alerte canicule exceptionnelle au Royaume-Uni

Le service météorologique britannique a émis une alerte canicule de niveau maximal pour mercredi et jeudi concernant certaines régions du centre et du sud de l'Angleterre, alors que la Grande-Bretagne se prépare à affronter une vague de chaleur qui touche l'Europe. A certains endroits, les températures à l'ombre pourraient atteindre jusqu'à 40°C.

. Le changement climatique a aggravé de 2 à 4°C la canicule

La vague de chaleur caniculaire qui frappe la France et une partie de l'Europe depuis plusieurs jours est "fortement aggravée par le changement climatique d'origine humaine", sans lequel les températures subies actuellement auraient été 2 à 4ºC plus fraîches, indique lundi une étude scientifique.

. Espagne: le Pays basque le plus touché

L'Espagne a entamé lundi le deuxième jour d'une vague de chaleur qui a plongé le Pays basque, région habituellement plus fraîche située à la frontière avec la France, dans une spirale de chaleur où les températures pourraient dépasser les 40°C, ce qui a donné lieu à une alerte météo rouge et incité les autorités à recommander à la population de garder ses fenêtres fermées. Le service météorologique espagnol, l'Aemet, a mis en garde contre des températures "extrêmement élevées" pour la saison, de jour comme de nuit, jusqu'à mercredi, avec des températures qui devraient atteindre 44°C dans certaines régions.

. Le centre et le nord du Portugal touchés

Des régions du centre et du nord du Portugal risquent de connaître des températures "proches des records enregistrés précédemment", tandis qu'ailleurs, les températures seraient supérieures à la moyenne mais "relativement habituelles", a indiqué l'agence météorologique IPMA. Trois districts du nord du pays ont été placés en alerte orange jusqu'à mardi, a précisé Meteo Portugal.

. Des records de température redoutés en Belgique

En Belgique, les températures devraient être "les plus élevées jamais enregistrées" au cours de la semaine à venir, a averti David Dehenauw, un responsable à l'Institut royal de météorologie (IRM). Les autorités françaises et belges ont également annulé ou réduit les services ferroviaires par crainte que des pannes n'entraînent des embouteillages et des retards.