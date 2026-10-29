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L'Europe avant l'ouverture : pas le temps de souffler
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 08:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un nouvel article de blog)

29 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: PAS LE TEMPS DE REPRENDRE SON SOUFFLE

Les contrats à terme sur les indices boursiers européens sont stables ou en légère hausse à l'approche de l'ouverture, alors qu'une nouvelle journée chargée s'annonce pour les marchés, avec notamment une avalanche de résultats d'entreprises et une décision de la BCE sur les taux d'intérêt.

La BCE sera la quatrième grande banque centrale à annoncer sa politique cette semaine, après les réunions de la RBNZ (qui a surpris en maintenant ses taux inchangés), de la BoC (qui a relevé ses taux, comme prévu) et de la Fed (qui a maintenu ses taux, comme prévu). On s'attend à une pause de la part de la BCE après le relèvement des taux lors de sa dernière réunion.

Une série de résultats financiers importants aux États-Unis et en Europe tient également les investisseurs en haleine.

Les résultats d’Alphabet GOOGL.O et de Microsoft MSFT.O ont entraîné leurs actions dans des directions opposées après la clôture, les investisseurs s’inquiétant de la consommation de trésorerie d’Alphabet et se réjouissant de la forte hausse du flux de trésorerie disponible de Microsoft.

En Europe, les résultats de Shell SHEL.L , Volkswagen VOWG.DE , BBVA BBVA.MC , Adidas ADSGn.DE , TotalEnergies TTEF.PA , AB InBev ABI.BR , Société Générale SOGN.PA et ING

INGA.AS , parmi tant d’autres, seront suivis de près ce matin.

Les contrats à terme sur l'Euro STOXX 50 STXEc1 sont pratiquement inchangés à l'approche de l'ouverture. Les contrats à terme sur le DAX FDXc1 , le CAC FCEc1 et le FTSE FFIc1 progressent de 0,2 % à 0,4 %.

(Samuel Indyk)

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