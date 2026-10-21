L'Europe avant l'ouverture : les contrats à terme laissent présager une ouverture stable

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L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: LES CONTRATS À TERME LAISSENT PRÉSAGER UNE OUVERTURE STABLE

Les principaux contrats à terme sur indices boursiers européens laissent entrevoir une ouverture stable, voire en légère hausse, ce mercredi, les résultats encourageants publiés après la clôture par SpaceX SPCX.O et Super Micro Computer SMCI.O ayant apaisé certaines inquiétudes concernant le secteur technologique.

Les inquiétudes persistantes concernant les cours du pétrole et les rendements obligataires ont toutefois limité l’ampleur des hausses. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 se sont maintenus au-dessus de 110 dollars le baril pendant la nuit.

Les contrats à terme sur l’Euro STOXX 50 STXEc1 sont en hausse d’environ 0,3 % Les contrats à terme sur le DAX FDXc1 affichent une hausse similaire, tandis que ceux sur le FTSE

FFIc1 et le CAC FCEc1 sont pratiquement inchangés.

Du côté des résultats en Europe, Adidas ADSGn.DE a publié un communiqué hors calendrier, dans lequel la société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice pour l’ensemble de l’année après un trimestre record. La publication de son rapport financier complet est prévue le 29 octobre.

Le groupe de lunetterie EssilorLuxottica ESLX.PA a annoncé que son chiffre d’affaires avait progressé de 7,2 % au troisième trimestre, dépassant les attentes des analystes. La valeur de son action a été divisée par deux au cours de l’année écoulée, sous le poids des préoccupations liées à la vie privée et de l’intensification de la concurrence dans le secteur des lunettes connectées.

(Samuel Indyk)

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