L'Europe avance grâce à la fin du "shutdown", le PIB britannique pèse à Londres

Les principales Bourses européennes sont en hausse jeudi en début de séance, les investisseurs saluant la levée du "shutdown" américain, tandis que les données décevantes sur l'économie britannique pèsent sur la Bourse de Londres.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,81% et évolue à 8.308,25 points vers 08h32 GMT, un niveau record. A Francfort, le Dax

.GDAXI avance de 0,10% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,23%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,50%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 gagne 0,24% et le Stoxx 600 .STOXX prend 0,28%.

L'optimiste autour de la fin de l'impasse budgétaire américaine favorise jeudi la prise de risque, la plupart des Bourses européennes évoluant dans le vert dans les premiers échanges alors que le président américain Donald Trump a promulgué mercredi soir un projet de loi permettant le financement des opérations de l'administration jusqu'au 30 janvier.

L'ambiance est plus sombre à Londres, où les investisseurs digèrent la première estimation sur la croissance économique au troisième trimestre, qui montre un ralentissement plus fort que prévu du produit intérieur brut (PIB), la cyberattaque de septembre contre Jaguar Land Rover ayant plombé la production automobile.

"La trajectoire de croissance toujours aussi morose du Royaume-Uni est un casse-tête pour la ministre des Finances, car elle entraînera inévitablement un déficit budgétaire important, rendant inévitable une hausse significative des impôts", a déclaré Suren Thiru, directeur économique de l'ICAEW, l'organisme professionnel des experts-comptables agréés.

Dans la zone euro, les investisseurs ont également à leur disposition une nouvelle série de résultats d'entreprises et attendent les données sur la production industrielle qui seront publiées dans le courant de la journée.

A Paris, Solvay SOLB.BR , qui a annoncé mercredi un accord stratégique avec Permag afin d'assurer un approvisionnement fiable en terres rares, prend plus de 4%, en tête du SBF 120.

Ailleurs en Europe, Burberry BRBY.L avance de 1,99%, après avoir gagné plus de 5% dans les premiers échanges, alors que le groupe de luxe britannique a fait état de la première hausse trimestrielle de ses ventes en deux ans.

Siemens SIEGn.DE , qui a manqué sa prévision de bénéfice au troisième trimestre, cède 3,53%.

Le secteur de la technologie .SX8P continue à attirer l'attention des investisseurs et avance de 1,22% jeudi, aidé par les prévisions optimistes du groupe américain Cisco Systems

CSCO.O , qui mise sur une forte demande pour ses équipements réseau, stimulée par l'expansion des centres de données.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)