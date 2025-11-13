La biotech Inventiva veut lever 125 millions de dollars aux Etats-Unis, cours de Bourse suspendu

Illustration. ( AFP / LOIC VENANCE )

La société biopharmaceutique française Inventiva a demandé jeudi la suspension temporaire du cours de ses actions à la Bourse de Paris au lendemain de l'annonce de son intention de lever environ 125 millions de dollars aux Etats-Unis, soit environ 108 millions d'euros.

"Cette suspension intervient dans le cadre de l’offre au public aux Etats-Unis" portant sur de nouvelles American Depositary Shares (ADSs), des titres négociables en Bourse qui permettent aux entreprises étrangères d'être cotées sur les marchés américains, selon un communiqué.

Chaque ADS représentera une nouvelle action ordinaire d'Inventiva, d’une valeur nominale de 0,01 euro, précise la société spécialisée dans la recherche et le développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la maladie du foie gras (MASH).

La société, cotée à la fois à Paris et sur le Nasdaq, compte accorder une option de surallocation "dans la limite d'un montant de 15%" de l'offre initiale.

Les échanges sur Euronext Paris devraient reprendre vers 15H30, en même temps que le début prévu des négociations des ADSs sur le Nasdaq, ajoute le communiqué.

L'opération vise "principalement à financer la poursuite de son essai clinique" avancé évaluant son candidat médicament (lanifibranor) pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et évolutive.