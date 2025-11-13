 Aller au contenu principal
Electricité: EDF élargit le nombre d'entreprises éligibles à ses contrats de long terme
information fournie par Boursorama avec AFP 13/11/2025 à 11:05

( AFP / MIGUEL MEDINA )

EDF a annoncé jeudi élargir à "plusieurs milliers" le nombre d'entreprises pouvant souscrire un contrat de fourniture d'électricité nucléaire (CAPN) de long terme, jusque-là réservé aux plus gros consommateurs d'électricité, les industriels dits électro-intensifs.

Ces contrats, qui sont adossés à la production du parc historique nucléaire français et proposent des prix décorrélés des prix des marchés de gros sur des durées d'au moins 10 ans, vont désormais être proposés aux acteurs économiques "ayant des besoins supérieurs à 7 GWh/an", aux fournisseurs d'électricité disposant d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals, et aux producteurs d'électricité, a précisé EDF dans un communiqué jeudi.

Auprès de journalistes de l'AFP, Marc Benayoun, directeur exécutif chargé du pôle client, service et territoire, a précisé que "des milliers de clients" ont une consommation d'électricité supérieure à 7 GWh/an.

EDF a en outre annoncé que deux acteurs électro-intensifs venaient de signer un contrat CAPN, les industriels Safran Landing System, spécialiste des systèmes d'atterrissage et de freinage, comme annoncé cet été et Verallia , fabricant d'emballages en verre. A date, sept accords dits CAPN ont été signés mais "il y a beaucoup d'autres négociations qui sont aujourd'hui en cours", a précisé à l'AFP Karine Revcolevschi, directrice optimisation amont aval trading.

Avec le métallurgiste ArcelorMittal, énorme consommateur d'énergie, les discussions se poursuivent et EDF vise la conclusion d'un accord d'ici la fin de l'année.

EDF dit avoir reçu des marques d'intérêt de clients non électro-intensifs pour ces CAPN, afin de limiter leur exposition aux fluctuations de prix sur le marché de gros à l'expiration en fin d'année du système régulé dit Arenh, qui accordait aux industriels et aux fournisseurs d'énergie un prix de l'électricité nucléaire d'EDF très bas sur une partie de leur approvisionnement.

"Il y a des clients par exemple qui consomment 1 TWh, de très gros volumes en France, mais qui ne sont pas électro-intensifs et qui peuvent avoir envie d'avoir un CAPN", a indiqué M. Benayoun. "Vous avez aussi des entreprises, des ETI consommant 30 GWh", ce qui représente "des millier d'acteurs".

EDF s'active pour nouer des contrats avec les grands industriels les plus énergivores mais aussi avec les opérateurs de centres de données, qui nécessitent des quantités colossales d'électricité, avec l'essor de l'intelligence artificielle.

Plusieurs acteurs de ce secteur sont selon EDF aujourd'hui en discussion avec l'énergéticien, qui avait annoncé début septembre la signature d'un accord CAPN avec l'opérateur de centre de données français Data4.

