Sarkozy jugé en appel de mars à juin dans le dossier libyen

L'ancien président français Sarkozy entre en prison pour purger une peine de cinq ans.

Le procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne électorale de 2007 aura lieu du 16 mars au 3 juin prochains, a annoncé jeudi la cour d'appel de Paris.

L'ancien président de la République a été condamné le 25 septembre à cinq ans d'emprisonnement ferme avec exécution provisoire par le tribunal correctionnel de Paris pour "association de malfaiteurs". Il a été reconnu coupable d'avoir tenté, par l'intermédiaire de ses proches collaborateurs, d'obtenir des fonds auprès de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi afin de financer la campagne qui lui a permis de diriger la France de 2007 à 2012.

Il a été libéré lundi sous contrôle judiciaire après 20 jours de détention, dans l'attente de son procès en appel.

L'ancien chef de l'Etat rejette les accusations à son encontre.

