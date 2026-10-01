L'ETF du secteur de la défense s'approche du seuil du marché baissier

Les perspectives en matière de dépenses de défense américaines ont rarement semblé aussi prometteuses. Les conflits mondiaux en cours, les préoccupations croissantes en matière de sécurité et le soutien bipartisan en faveur des investissements militaires ont renforcé les anticipations d'une poursuite de la croissance des budgets du Pentagone.

Pourtant, les actions du secteur de la défense ont pris la direction opposée.

Selon Bernstein , le problème ne réside pas dans la demande, mais dans l'incertitude. Le cabinet constate que les investisseurs sont de plus en plus frustrés par l'incapacité du Congrès à apporter de la clarté budgétaire. Alors que le Pentagone fait pression pour une augmentation substantielle des dépenses, les législateurs restent enlisés dans un processus d'affectation des crédits qui laisse en suspens des décisions clés en matière de financement. À environ cinq semaines des élections de mi-mandat, cette incertitude pourrait persister pendant un certain temps.

En conséquence, l'ETF iShares US Aerospace & Defense ITA , dont les principales positions comprennent General Electric GE.N , RTX RTX.N et Boeing BA.N , subit une forte pression et se rapproche d'un marché baissier.

L'ETF a clôturé mercredi à 207,18 dollars, en baisse de 18,2% par rapport à son plus haut historique de clôture de 253,22 dollars atteint le 14 août et de 19,2% par rapport à son plus haut intrajournalier record de 256,53 dollars enregistré le 6 août. Il a enregistré sa clôture la plus basse depuis décembre 2025 et se situe désormais à deux doigts d'une baisse de 20% par rapport à son plus haut historique de clôture, seuil généralement utilisé pour définir un marché baissier.

Le recul a été rapide. L'ITA vient d'enregistrer sa plus forte baisse mensuelle depuis mars et sa pire chute trimestrielle depuis le premier trimestre 2020, lorsque les marchés avaient été secoués par la vague de ventes provoquée par la pandémie. Il est également en baisse de 3,1% depuis la clôture de vendredi dernier, ce qui le met en passe d'enregistrer une septième baisse hebdomadaire consécutive, un record selon les données de LSEG remontant à 2006.

Les indicateurs de momentum suggèrent désormais que la baisse pourrait s'essouffler. L'indice de force relative (RSI) hebdomadaire, qui avait affiché une divergence négative avant les plus hauts atteints par l'ITA en août, est tombé à 29,9, entrant ainsi en zone de survente pour la première fois depuis octobre 2023, date à laquelle il avait atteint son plus bas niveau à 25,4.

Au cours de la dernière décennie, les rebonds en forme de "V" à partir de valeurs du RSI inférieures à 30 ont souvent coïncidé avec des plus bas importants de l'ITA, mettant les haussiers en alerte quant à un éventuel plancher exploitable. Néanmoins, l'histoire invite à la prudence: lors de l'effondrement des marchés provoqué par la COVID, le RSI hebdomadaire était descendu jusqu'à 9,4 avant de finalement repartir à la hausse.

(Terence Gabriel)

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))