Les ventes de voitures neuves en France bondissent, portées par l'électrique

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Les ventes de voitures neuves en France ont bondi de 11,6% sur un an en septembre, soutenues par les véhicules électriques, désormais au coude-à-coude avec les hybrides (42% des ventes contre 43%), mais qui dépendent largement des aides à l'achat, selon la Plateforme automobile (PFA) jeudi.

Avec 156.629 immatriculations toutes motorisations confondues, le marché des voitures particulières neuves a augmenté de 11,6% entre septembre 2025 et septembre 2026, alors que ce n'est "pas un gros mois en général", précise la PFA à l'AFP.

Dans un contexte de prix des carburants à des niveaux record, les voitures neuves hybrides conservent une part de marché très légèrement supérieure à celle des électriques, avec 43% des immatriculations.

Les véhicules électriques (motorisation 100% électrique et hydrogène) représentent 42% des ventes (48% avec les hybrides rechargeables), selon la Plateforme automobile, qui défend les intérêts du secteur.

Selon elle, les chiffres de septembre représentent "une belle performance", "due principalement à la hausse des véhicules électriques", portée par les aides à l'achat.

"Les particuliers, soutenus par le leasing social et le bonus Certificats d'économies d'énergie (CEE), sont le premier moteur de cette dynamique", précise Marie-Laure Nivot, responsable de l'analyse du marché automobile au cabinet AAA Data.

Les ventes aux particuliers comptent pour 57% du marché, toutes motorisations confondues.

Ces incitations financières permettent "de vraiment faire en sorte que le marché (de l'électrique) s'installe" et au marché automobile dans son ensemble de se maintenir, analyse la PFA.

"Mais cela sous-entend aussi qu'il dépend des aides à l'achat", nuance-t-elle. "Malheureusement, s'il n'y avait pas ça, le marché ne serait probablement pas aussi bon".

Le diesel s'effondre

Quant aux constructeurs, la PFA relève la "performance exceptionnelle" de Tesla, dont le modèle Y a été le quatrième plus vendu en France entre janvier et septembre, toutes motorisations confondues (derrière la Peugeot 208 II, la Dacia Sandero 3 et la Renault Clio VI), et le modèle électrique le plus vendu.

"C'est assez remarquable parce qu'ils ont eu pas mal de difficultés l'année dernière", rappelle la plateforme, notamment en raison des prises de position de son PDG Elon Musk et de la concurrence chinoise sur le marché de l'électrique.

La part de marché des véhicules chinois progresse fortement en France. En septembre, ils représentent 8% des ventes toutes énergies confondues (3,4% des ventes sur les neuf premiers mois de l'année), et 7% des ventes de voitures électriques.

"De plus en plus de marques (chinoises) s'installent sur le marché", comme BYD ou XPENG, constate la PFA.

Les motorisations thermiques accusent, elles, un recul marqué. Les ventes de voitures à essence (10% de part de marché) reculent de 39% sur un an, à 16.391 unités. Les ventes de diesel chutent de 62%, à 2.412 unités (2% du marché).

"Ce repli s'inscrit dans le contexte du durcissement de la fiscalité et de prix des carburants à des niveaux record en septembre dans le cadre des tensions géopolitiques au Moyen-Orient", analyse AAA Data.

Les voitures essence-GPL progressent de 23%, à 5.234 unités (3% de part de marché).

Sur les neuf premiers mois de 2026, 1.234.952 voitures neuves ont été vendues, soit une hausse de 4,06%, recense la PFA.