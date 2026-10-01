Eramet envisage une extension de son site de production de lithium en Argentine

( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Le groupe minier français Eramet va "déposer une demande" pour une extension de son site de production de lithium en Argentine, à Centenario, qui pourrait représenter un "investissement supplémentaire potentiel" de quelque 350 millions de dollars, selon un communiqué publié jeudi.

"Eramet réaffirme son engagement de long terme en Argentine, avec un investissement supplémentaire potentiel d'environ 350 millions de dollars dans Centenario-Ratones, sous réserve de la décision finale d'investissement", qui "pourrait être prise d'ici fin 2027", indique l'entreprise en marge de la visite à Paris du président argentin Javier Milei.

La PDG du groupe Christel Bories a rencontré le président argentin "dans la cadre de l'Argentina Week à Paris". Citée dans le communiqué, elle estime que "l'Argentine dispose des ressources et du potentiel industriel nécessaires pour jouer un rôle croissant dans l'industrie mondiale du lithium", utilisé notamment dans les batteries électriques.

Eramet précise vouloir "déposer une demande d'adhésion au régime argentin d'incitation aux grands investissements (RIGI)", mesure qui "prévoit des incitations fiscales, douanières et en matière de change, ainsi qu'une stabilité réglementaire sur une période de 30 ans".

Le groupe français, engagé dans une recapitalisation prévue au quatrième trimestre à hauteur de 500 millions d'euros, a creusé ses pertes au premier semestre 2026, à 195 millions d'euros contre 152 millions d'euros un an plus tôt.

Il est détenu à 27% par l'Etat Français, l'autre actionnaire principal de l'entreprise étant la famille industrielle Duval, qui détient 37,22% du capital et 43,5% des droits de vote à fin 2025.

Outre le lithium, Eramet produit du nickel, utilisé pour la production d'acier inoxydable et dans les batteries rechargeables, du manganèse, utile pour la fabrication d'alliages et des sables minéralisés.