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Italie : le taux de chômage en hausse en août à 6,2 %
information fournie par Boursorama avec AFP 01/10/2026 à 15:26

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( AFP / DAMIEN MEYER )

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le taux de chômage en Italie a augmenté en août, atteignant 6,2 %, soit une hausse de 0,2 point sur un mois et de 0,4 point sur un an, selon une première estimation publiée jeudi par l'Institut national des statistiques (Istat).

Le taux de chômage des jeunes est resté élevé en août, à 20,3% (+0,6 point), a indiqué l'Istat.

Le nombre d'inactifs (personnes qui ne cherchent plus d'emploi depuis plus d'un mois, y compris les étudiants, retraités, hommes ou femmes au foyer) a baissé en août (-0,9 point sur un an), mais il reste élevé chez les femmes (41,6% contre 23,9% pour les hommes).

L'économie italienne continue à souffrir d'une timide croissance de son produit intérieur brut (PIB), en progression de 0,2% au deuxième trimestre, et reste marquée par des problèmes de productivité.

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