L'entreprise indienne Reliance achète du pétrole vénézuélien directement à PDVSA, comme le montrent un document et des données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute du contexte et des détails à partir du paragraphe 2) par Marianna Parraga

Une unité du raffineur indien Reliance Industries a commencé à charger une cargaison de 2 millions de barils de brut lourd vénézuélien acheté directement à la compagnie énergétique publique PDVSA, selon un document de la compagnie et des données d'expédition lundi.

Depuis que Caracas a signé un accord phare de fourniture de pétrole avec Washington après les mesures prises par les États-Unis à l'encontre du président Nicolas Maduro en janvier, seul un petit groupe d'entreprises a pu acheter des cargaisons directement auprès de PDVSA.

Le produit des ventes de pétrole reste contrôlé par les États-Unis par le biais de comptes bancaires administrés par le département du Trésor, et les conditions commerciales doivent suivre les directives américaines, selon les licences américaines accordées jusqu'à présent pour le commerce.

Lundi, le superpétrolier Helios, battant pavillon des Bahamas et affrété par RIL USA, l'unité de Reliance, a accosté au terminal Jose de PDVSA, sur la côte est du Venezuela, et a commencé à charger sa cargaison de brut lourd Merey à destination du port indien de Sikka, selon le document et les données de suivi du navire fournies par LSEG.

Reliance et PDVSA n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les exportations de brut du Venezuela vers l'Inde, qui ont repris fin février après une pause de 10 mois grâce à des ventes effectuées par la compagnie pétrolière américaine Chevron

CVX.N et les maisons de commerce Vitol et Trafigura à plusieurs raffineurs indiens, ont contribué à vider des millions de barils de pétrole en stock au cours des dernières semaines, selon les données de navigation.

Les superpétroliers à destination de l'Inde contribuent également à accélérer le chargement des cargaisons à José, le principal port pétrolier du pays, ce qui accélère les exportations globales de brut.

Les exportations de pétrole du Venezuela vers l'Inde ont atteint 342 000 barils par jour ( bpd) en mars, contre 35 000 bpd en février, selon les données de suivi des navires.