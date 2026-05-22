Ebola: L'Onu débloque 60 millions de dollars et envoie du personnel au Congo

Les cas d'épidémie d'Ebola au Congo sont la "partie émergée de l'iceberg", selon la coalition

Les ‌Nations unies débloquent environ 60 millions ​de dollars (51,70 millions d'euros) provenant d'un fonds d'urgence pour aider à endiguer une ​épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et ​déploient des effectifs ⁠supplémentaires, a déclaré vendredi Tom Fletcher, ‌secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'Onu.

"Nous devons prendre les ​devants face ‌à cette épidémie d’Ebola", a ⁠déclaré Tom Fletcher, directeur du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), sur ⁠X. "Ce sont ‌des environnements opérationnels difficiles pour ⁠le travail de sauvetage. Nous faisons ‌face à des conflits et ⁠à d'importants mouvements de population".

Les ⁠experts estiment ‌que la souche rare Bundibugyo du virus ​Ebola – pour laquelle ‌il n'existe aucun vaccin – a circulé sans être détectée ​pendant environ deux mois dans la province congolaise de l'Ituri ⁠avant d'être identifiée la semaine dernière.

L'épidémie a jusqu'à présent entraîné 160 décès présumés sur 670 cas suspects.

(Rédigé par Emma Farge; Version française Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)