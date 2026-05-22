Un mort et 35 blessés dans une frappe ukrainienne sur un collège en territoire occupé, selon Moscou

Photo diffusée le 22 mai 2026 par Léonid Passetchnik, le gouverneur installé par Moscou dans la région de Lougansk, occupée par la Russie dans l'est de l'Ukraine, montrat des bâtiments endommagés du collège professionnel de Starobelsk, affilé à l'université pédagogique de Lougansk ( social media / Handout )

Une personne a été tuée et 35 autres blessées dans la nuit dans une attaque ukrainienne ayant touché un collège dans la région de Lougansk, occupée par la Russie dans l'est de l'Ukraine, a annoncé Moscou vendredi en dénonçant un "crime monstrueux".

"Des drones ennemis ont attaqué" le bâtiment du collège professionnel de Starobelsk, affilé à l'université pédagogique de Lougansk, et son foyer universitaire, a annoncé le gouverneur régional installé par Moscou, Léonid Passetchnik, sur la messagerie russe Max.

Selon le Comité d'enquête russe, qui a ouvert une enquête pour "attentat", cette attaque a été menée avec quatre drones ukrainiens.

Des photos publiées par Léonid Passetchnik montrent des bâtiments gravement endommagés: l'un en feu et partiellement effondré et l'autre aux murs calcinés et fenêtres brisées.

Les secouristes dépêchés pour les travaux de déblayage ont découvert un corps sans vie sous les débris, selon le ministère russe des Situations d'urgence cité par les agences de presse russes.

Les opérations de recherche se poursuivent et d'autres personnes pourraient se trouver sous les décombres, selon le ministère.

Selon M. Passetchnik, 86 adolescents âgés de 14 à 18 ans se trouvaient dans ces locaux au moment de la frappe. "35 personnes ont subi différentes blessures", a-t-il indiqué, sans plus de précisions.

"C'est un crime monstrueux (...) du régime de Kiev", a dénoncé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'un point-presse auquel participait l'AFP. "Ceux qui en sont responsables doivent être punis", a-t-il ajouté.

L'Ukraine, qui vise régulièrement la Russie et les territoires occupés en représailles aux bombardements quotidiens depuis le début de l'offensive russe en février 2022, n'a pas commenté l'attaque dans l'immédiat.