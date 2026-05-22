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Carrefour: les actionnaires devraient accorder un 4e mandat à Bompard lors de l'assemblée générale
information fournie par AFP 22/05/2026 à 10:14

Alexandre Bompard lors de la présentation du plan stratégique de Carrefour, à Massy (Essonne), le 18 février 2026 ( AFP / Bertrand GUAY )

Alexandre Bompard lors de la présentation du plan stratégique de Carrefour, à Massy (Essonne), le 18 février 2026 ( AFP / Bertrand GUAY )

Sauf coup de théâtre, Alexandre Bompard va rempiler pour trois ans à la tête de Carrefour: les actionnaires réunis en assemblée générale doivent valider vendredi sa reconduction pour un quatrième mandat de PDG du distributeur français, qu'il dirige depuis 2017.

Comme l'année dernière, c'est au siège du groupe à Massy, au sud de Paris, que se tiendra cette réunion annuelle, précédemment organisée sur les docks d'Aubervilliers.

Le renouvellement d'Alexandre Bompard comme PDG après 2026 avait été annoncé en juillet 2025 par le groupe, son conseil d'administration s'étant prononcé "à l'unanimité" sur ce choix.

Entre-temps, l'entreprise a vu le milliardaire Rodolphe Saadé entrer à son capital, et a dévoilé son nouveau plan stratégique à horizon 2030, qui mise sur le frais et l'intelligence artificielle, tandis que son cours de Bourse a repris des couleurs (environ 17 euros l'action jeudi, après un plus bas en 30 ans autour de 11 euros en 2025).

Le groupe a également remporté des manches importantes sur le plan judiciaire.

La semaine dernière, un collectif de franchisés de Carrefour, soutenu par le gouvernement, a ainsi vu son assignation en justice de la maison mère, qui remonte à 2023, retoquée par la cour d'appel de Paris.

Dans une autre affaire, la CFDT a perdu à l'automne son procès en première instance contre le groupe sur la question de la location-gérance, une variante de la franchise dans laquelle le distributeur garde la propriété du fonds de commerce. Le syndicat s'y oppose, dénonçant un "plan social déguisé".

Carrefour veut basculer cette année une cinquantaine de magasins en location-gérance, dont au moins six anciens hypermarchés Cora rachetés en 2024, dont la situation particulière sera abordée lors de l'assemblée générale, a indiqué à l'AFP un délégué syndical.

Dans une interview cette semaine au Parisien, Alexandre Bompard a de nouveau défendu un modèle qui a "permis de sauver de nombreux magasins en difficulté. Cela fait neuf ans que je suis là et nous n'en avons pas fermé un seul", a-t-il insisté.

Les répercussions de la guerre au Moyen-Orient et le rapport au vitriol d'une commission d'enquête parlementaire sur les marges dans la grande distribution pourraient également animer les échanges.

Sujette à des polémiques ces dernières années, la rémunération du PDG sera également au menu. En cas de feu vert des actionnaires, le dirigeant touchera 3,5 millions d'euros pour 2025, soit 100.000 euros de plus que l'année précédente. A cela s'ajouteront plus tard, sous critères de performances, des actions valorisées au maximum 5,6 millions d'euros.

Selon le document d'enregistrement universel du groupe, Alexandre Bompard détient 1,5 million d'actions Carrefour.

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