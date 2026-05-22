L'ambassade américaine pavoise des tuk-tuk de Delhi à l'effigie de Trump

Un homme accroche une banderole à l'effigie de Donald Trump sur un triporteur à New Delhi, le 21 mai 2026 ( AFP / Arun SANKAR )

Des emblématiques triporteurs de New Delhi ont été décorés de banderoles à l'effigie de Donald Trump, à l'occasion du 250ᵉ anniversaire de l'indépendance des Etats‑Unis et de la visite en Inde de Marco Rubio, le secrétaire d'Etat américain.

Des milliers de ces petits véhicules jaunes et verts sillonnent les rues de la mégapole, arborant à l'arrière le visage du président américain, à l'initiative de l'ambassade des États-Unis.

"Joyeux anniversaire, l'Amérique ! ", peut-on lire sur la capote fixée à l'arrière de ces taxis à trois roues motorisés, également appelés "tuk-tuk".

L'ambassadeur des Etats-Unis en Inde, Sergio Gor, ancien directeur du bureau du personnel de la Maison Blanche et proche conseiller de Donald Trump, a lancé cette vaste campagne destinée à mettre en avant des "images emblématiques de l'Amérique".

Un triporteur avec une capote sponsorisée pour le 250e anniversaire de l'indépendance américaine, dans les rues de New Delhi le 21 mai 2026 ( AFP / Arun SANKAR )

"Des milliers de tuk-tuk seront sponsorisés afin d'afficher des messages célébrant le 250e anniversaire de l'Amérique", a indiqué à l'AFP l'ambassade américaine à New Delhi.

Dans une station-service, sous une chaleur accablante, Tushar, 24 ans, fixe avec un marteau une capote à l'effigie de Trump sur un rickshaw.

"Nous recevons environ 60 à 70 de ces housses chaque jour d'un fournisseur", explique Tushar, qui n'a souhaité donner que son prénom.

- "Trump a tout gâché" -

Payé environ 50 roupies (0,4 euro) par capote posée, il tente de convaincre les chauffeurs d'accepter l'installation gratuite de l'une de ces housses pendant qu'ils patientent pour faire le plein de gaz naturel comprimé. Il leur offre en prime un petit paquet de thé.

" Les cadeaux changent régulièrement ", raconte Tushar, "parfois, ce sont des cornichons".

Mais certains refusent, invoquant notamment le conflit au Moyen-Orient déclenché par l'attaque israélo-américaine sur l'Iran qui a des répercussions sur leur quotidien.

L'Inde, troisième plus gros acheteur de pétrole au monde, voit son approvisionnement gravement perturbé par la fermeture du détroit d'Ormuz, par où transitent environ la moitié de ses importations de brut.

Le gouvernement a annoncé des mesures d'austérité pour réduire la consommation de carburant dont les prix ont augmenté à deux reprises depuis mi-mai, suscitant la colère, notamment des conducteurs de triporteurs.

"Je sais que c'est Trump, mais j'ai une nouvelle housse et sans rien payer", fait valoir Murari Lal, un chauffeur tout en regardant l'image du président au visage sévère.

Une nouvelle capote lui aurait coûté environ 700 roupies (un peu plus de 6 euros).

"Trump a tout gâché" donc "je n'en veux pas même si elle est gratuite", affirme, cinglant, un autre chauffeur ayant requis l'anonymat.

Ceux qui affichent une publicité sur leur véhicule encourent une amende mais beaucoup prennent le risque.

Marques, écoles de langues et même cliniques de santé sexuelle en mal de reconnaissance, s'affichent sur les rickshaws tandis que certains peignent des slogans nationalistes comme " Mon Inde est grande ".

Tushar reconnaît essuyer beaucoup de refus de la part des chauffeurs qui ne veulent pas du visage de Trump sur leur gagne-pain.

Drapeaux et portrait de Donald Trump sont déployés sur la façade du Centre américain à New Delhi le 21 mai 2026 ( AFP / Arun SANKAR )

"Ceux qui lisent les journaux sont en colère contre lui à cause de la guerre ", avance-t-il.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio sera en visite en Inde à partir de samedi. Il se rendra notamment dans quatre villes du pays le plus peuplé de la planète, en commençant par Calcutta.

M. Rubio assistera ensuite à New Delhi à une réception de gala à l'occasion du 250ème anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis, le 4 juillet 1776.