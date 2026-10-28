L'Egypte et l'Arabie saoudite ont discuté des moyens de maîtriser la crise au Moyen-Orient

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a discuté mardi avec son homologue saoudien, le prince Faiçal ben Farhan, des moyens de maîtriser la crise au Moyen-Orient, a annoncé mercredi le ministère égyptien des Affaires étrangères.

Badr Abdelatty et Faiçal ben Farhan ont également discuté de la façon de prévenir une nouvelle escalade dans la région et sont convenus de maintenir une étroite coordination bilatérale, a fait savoir le ministère.

Le Parlement égyptien a approuvé lundi le principe d'un soutien militaire à l'Arabie Saoudite, une décision qui pourrait entraîner le Caire dans un conflit régional qui s'est amplifié après les attaques menées par les Houthis du Yémen contre le royaume wahhabite.

(Enas Alashray; version française Camille Raynaud)