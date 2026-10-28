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L'Europe ouvre dans le rouge, prudente face aux résultats et au pétrole
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 09:40

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Le mot « oil » est représenté sur un conteneur à huile dans un centre de recyclage à Londres

Le mot « oil » est représenté sur un conteneur à huile dans un centre de recyclage à Londres

Les principales Bourses européennes sont dans le ‌rouge en début de séance mercredi, la prudence face à la remontée des cours pétroliers ​prévalant sur les résultats, avant les annonces de politique monétaire.

À Paris, le CAC 40 perd 0,03% à 7.884,83 points vers 08h27 GMT. À Francfort, le Dax lâche 0,16% et à Londres, ​le FTSE 100 cède 0,36%.

L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,15%, le FTSEurofirst 300 de 0,23% et le Stoxx 600 de ​0,23%.

Les investisseurs analysent le déluge de publications de ⁠résultats d'entreprises de la matinée, avant de suivre plus tard dans la journée la ‌décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui pourrait donner un aperçu de de celle de la Banque centrale européenne (BCE), attendue jeudi.

Les marchés ​anticipent largement un maintien des ‌taux de la part des deux banques centrales, après les avoir ⁠toutes deux relevés le mois dernier pour juguler l'inflation.

Les opérateurs prêteront également une oreille à la présentation, prévue dans la journée, du premier budget par le ministre britannique des Finances, John ⁠Healey, qui laisse entrevoir ‌une réduction des dépenses énergétiques des ménages.

En parallèle, une attaque revendiquée par ⁠les Houthis contre la plus grande raffinerie de brut en Arabie saoudite attise les craintes ‌d'approvisionnement et fait remonter les cours pétroliers.

Le Brent avance de 1,1% à 115,13 ⁠dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) ⁠de 1,35% à 101,25 ‌dollars.

Dans l'attente des annonces de politique monétaire pour évaluer le regain d'inquiétudes énergétiques, les rendements obligataires ​sont à la hausse, le rendement de ‌l'OAT à dix ans évoluant à 4,9481%.

Aux valeurs, Stellantis gagne 3,7% à la Bourse de Milan et 2,6% à celle ​de Paris pour se hisser en tête du CAC 40, le constructeur automobile ayant rapporté une amélioration de sa marge opérationnelle au troisième trimestre.

Worldline s'envole de 18% à ⁠la suite de la publication de ses résultats, avec un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le troisième trimestre.

Ailleurs en Europe, ASMI gagne 3,1% après que le fabricant néerlandais de semi-conducteurs a annoncé mardi soir que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre dépasserait les prévisions et que son objectif de chiffre d'affaires pour 2030 serait atteint avec trois ans d'avance.

(Rédigé par Coralie ​Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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