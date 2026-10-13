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L'avance du secteur technologique sur les banques à nouveau mise à l'épreuve
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 15:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sur les indices boursiers américains affichent des résultats mitigés; les contrats à terme sur le Dow Jones progressent, ceux sur le S&P 500 reculent et ceux sur le Nasdaq 100 chutent

* Indice NFIB de confiance des entreprises pour septembre à 97,9 contre 98,7 précédemment

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,3 %

* Le dollar recule; le brut américain baisse de plus de 1 %; l'or et le bitcoin progressent légèrement

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 5,19 %

13 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

L'AVANCE DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE SUR LES BANQUES FAIT L'OBJET D'UN NOUVEAU TEST

Il existe un vieil adage à Wall Street: "Les banques ne sont jamais un investissement, mais toujours une opération de trading." Un coup d’œil au rapport entre l’indice du secteur technologique du S&P 500 et l’indice bancaire du S&P 500 permet de comprendre pourquoi.

Sur le long terme, le secteur technologique s’est clairement imposé, et cela reste vrai en 2026. Le secteur technologique

.SPLRCT a progressé de plus de 28 % cette année, contre un gain de 1,7 % pour les grandes banques .SPXBK . À titre de comparaison, l’indice S&P 500 dans son ensemble .SPX a progressé de 14 %, tandis que l’indice du secteur financier du S&P 500 .SPSY n’a augmenté que de 0,5 %.

Ces derniers temps, cependant, cette relation a été tout sauf stable. Le ratio Tech/Banques a atteint un pic record de 12,41 le 1er juin, tout en testant une ligne de résistance à long terme remontant à l’ère des dot-com. Cet échec à franchir cette ligne a laissé entrevoir que le leadership du secteur technologique était fragile, et le ratio a rapidement chuté pour atteindre un plus bas à 9,47 fin juillet.

Depuis lors, le secteur technologique a repris le dessus. Le ratio a rebondi à 12,22 mercredi dernier avant de reculer à 11,7 à la clôture de lundi, à la veille d’une semaine chargée en publications des résultats bancaires du troisième trimestre .

Si le ratio continue de s’affaiblir, les principaux niveaux de soutien se situent au plus haut de juin 2024, à 11,29, et au plus haut d’octobre 2025, à 10,68. La moyenne mobile à 200 jours se situe près de 10,15, tandis qu’une ligne de tendance partant du plus bas de 2006 passe juste au-dessus de 9,00. Cette ligne a contenu la faiblesse relative du secteur technologique par rapport aux banques pendant près de huit ans.

Si le ratio dépasse le plus haut du 6 octobre, les prochains obstacles seront le pic de mai et la ligne de résistance à long terme proche de 12,75.

Une évolution plus importante pourrait se dessiner en coulisses. Les lignes de support et de résistance à long terme du ratio continuent de converger et devraient se rejoindre vers le milieu de l’année 2029, ce qui pourrait marquer un tournant majeur. Un franchissement décisif de la résistance renforcerait le leadership à long terme du secteur technologique, tandis qu’un passage sous le support suggérerait que les banques prennent enfin le dessus. Dans tous les cas, le rétrécissement de la fourchette laisse entrevoir l’émergence d’une tendance bien plus importante.

(Terence Gabriel)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/10/2026 à 15:02:34.

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