L'autorité de régulation brésilienne prévoit la certification du MAX 10 cette année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gabriel Araujo et Luciana Magalhaes

L'autorité brésilienne de régulation de l'aviation civile (ANAC) s'attend à ce que son homologue américaine, la Federal Aviation Administration, certifie le Boeing 737 MAX 10 cette année et s'empressera de valider cette décision au niveau local, a déclaré à Reuters le directeur de l'agence, Tiago Faierstein.

La certification du MAX 10, qui a été longtemps retardée, serait cruciale pour Boeing et pour des transporteurs tels que la compagnie brésilienne Gol, qui mise sur la plus grande variante du 737 à fuselage étroit pour ses projets de croissance.

"Comme il s'agit d'un calendrier de la FAA, je ne peux pas vraiment m'exprimer à ce sujet, mais je suis convaincu que cela se fera cette année", a déclaré M. Faierstein lors d'une interview en marge d'un rassemblement de dirigeants de compagnies aériennes mondiales à Rio de Janeiro lundi.

"Nous allons nous efforcer d’accélérer le processus ici aussi. Nous savons que Gol a vraiment besoin de ces appareils."

L'ANAC et la FAA sont toutes deux membres de l'équipe de gestion de la certification (CMT), qui comprend également les régulateurs européens et canadiens. Boeing a connu des retards dans la certification de ses modèles MAX 7 et MAX 10 en raison d'un problème de dégivrage des moteurs.

À la suite d’une visite aux États-Unis en mai, M. Faierstein a également appelé à une coopération entre les autorités brésiliennes et américaines pour certifier une nouvelle catégorie d'aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL).

L'Eve d'Embraer EMBJ3.SA a permis au Brésil de prendre un bon départ dans la course au développement d'un avion à batterie capable de transporter des voyageurs sur de courts trajets urbains, contribuant ainsi à réduire les embouteillages.

Eve a récemment repoussé la date de mise en service de son véhicule eVTOL de 2027 à 2028, après l'avoir déjà reportée par rapport à l'objectif initial de 2026.

M. Faierstein a déclaré que ce nouveau calendrier était réaliste compte tenu des travaux en cours pour développer un écosystème adapté au véhicule, notamment les infrastructures de recharge, les licences de pilote et les règles de contrôle du trafic aérien.

"En ce qui concerne le processus de développement de l'appareil, nous sommes très confiants. Embraer progresse et les essais ont été concluants. Le problème réside dans l'écosystème", a déclaré le directeur de l'ANAC.