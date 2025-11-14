L'attaque ukrainienne interrompt les exportations de pétrole de Novorossiysk, affectant 2 % de l'offre mondiale, selon des sources

Novorossiysk est le principal débouché des exportations pétrolières russes vers la mer Noire

Incendie au terminal pétrolier de Sheskharis

Deux postes d'amarrage ont été endommagés, selon certaines sources

Trois membres d'équipage blessés à bord d'un navire

Les prix mondiaux du pétrole augmentent en raison des inquiétudes concernant l'offre

Le port russe de Novorossiysk, sur la mer Noire, a temporairement suspendu ses exportations de pétrole - équivalant à 2,2 millions de barils par jour, soit 2 % de l'offre mondiale - vendredi, selon des sources industrielles, après une attaque de missiles et de drones ukrainiens.

Cette attaque est l'une des plus importantes menées ces derniers mois contre les infrastructures russes d'exportation de pétrole. Elle fait suite à la multiplication des attaques ukrainiennes contre les raffineries de pétrole russes depuis le mois d'août, dans le cadre d'une tentative de Kyiv de réduire la capacité de Moscou à financer sa guerre.

Les prix mondiaux du pétrole ont augmenté de plus de 2 % en raison des craintes concernant l'offre après l'attaque.

Les frappes aériennes et maritimes de longue portée des drones ukrainiens ont perturbé à plusieurs reprises les infrastructures pétrolières russes cette année, ciblant les ports de la mer Baltique et de la mer Noire, un réseau de grands oléoducs et un certain nombre de raffineries de pétrole.

L'UKRAINE TIRE AUSSI DES MISSILES DE CROISIÈRE, SELON Zelensky

L'état-major ukrainien a déclaré que ses forces avaient tiré des missiles de croisière Neptune et utilisé divers types de drones lors de l'attaque de Novorossiysk "dans le cadre des efforts visant à réduire le potentiel militaire et économique de l'agresseur russe".

L'Ukraine a déclaré avoir frappé séparément une raffinerie de pétrole dans la région russe de Saratov et une installation de stockage de carburant dans la ville voisine d'Engels au cours de la nuit.

Le monopole russe des oléoducs Transneft TRNF_p.MM a également été contraint de suspendre ses livraisons au port de Novorossiysk, ont déclaré les sources à Reuters. La société n'a pas souhaité faire de commentaire.

Le Caspian Pipeline Consortium, qui exporte du pétrole du Kazakhstan via le terminal voisin de Yuzhnaya Ozereevka, a suspendu les chargements de pétrole pendant quelques heures, puis les a repris lorsque l'alerte aérienne a été levée, ont déclaré les sources.

La compagnie prévoit d'exporter 1,45 million de barils par jour ce mois-ci à partir du terminal Yuzhnaya Ozereevka, situé à environ 15 kilomètres (9 miles) au sud-ouest de Novorossiysk.

Des débris de drones sont tombés sur le terrain du terminal céréalier russe NKHP, qui fonctionnait normalement, a rapporté l'agence de presse Interfax, citant le directeur général Yury Medvedev.

Les autorités russes ont déclaré que l'attaque de vendredi avait également endommagé un navire à quai, des immeubles d'habitation et un dépôt pétrolier à Novorossiysk, blessant trois membres de l'équipage du navire.

Delo, un groupe de transport et de logistique, a déclaré que des débris de drone étaient tombés sur un terminal de conteneurs à Novorossiysk, mais que ses activités s'étaient poursuivies normalement.

La société britannique de sécurité maritime Ambrey a déclaré qu'une grue avait été endommagée, ainsi que plusieurs conteneurs. Elle a précisé qu'un porte-conteneurs non sanctionné accosté au terminal avait subi quelques dommages collatéraux, mais qu'aucun membre d'équipage n'avait été blessé car il s'était abrité dans un point de rassemblement sûr à l'intérieur du navire.

NOVOROSSIYSK A LE PLUS SOUFFERT

Les expéditions de pétrole brut russe via le terminal Sheskharis de Novorossiysk ont totalisé 3,22 millions de tonnes, soit 761 000 barils par jour, en octobre, selon des sources industrielles. Pour les 10 premiers mois de l'année, le chiffre était de 24,716 millions de tonnes.

Les sources ont déclaré à Reuters qu'un total de 1,794 million de tonnes de produits pétroliers avait été exporté par Novorossiysk en octobre et que les exportations de produits pétroliers pour la période janvier-octobre s'élevaient à 16,783 millions de tonnes.

Selon trois sources industrielles, l'attaque ukrainienne a touché deux postes d'amarrage à Sheskharis. Les dommages ont été infligés aux postes d'amarrage 1 et 1A, qui accueillent respectivement des pétroliers de 40 000 tonnes de poids mort et de 140 000 tonnes de poids mort.

Deux des sources ont indiqué que le pétrolier Arlan, battant pavillon de la Sierra Leone, a également été touché au cours de l'attaque.

"C'est Novorossiysk qui a le plus souffert", a déclaré Veniamin Kondratyev, le gouverneur de la région de Krasnodar, où se trouve Novorossiysk, sur les médias sociaux.

"Dans la nuit, plus de 170 personnes et 50 équipements se sont occupés des conséquences de l'attaque, en éteignant rapidement les incendies et en aidant les habitants", a-t-il déclaré.

Trois membres blessés de l'équipage du bateau endommagé sont soignés à l'hôpital, a précisé Veniamin Kondratyev.

Les autorités locales ont ensuite indiqué qu'un incendie s'était déclaré dans un dépôt pétrolier du terminal de Sheskharis, qui gère les exportations de pétrole brut et de produits pétroliers, et qu'il avait été éteint.

Des structures côtières ont également été endommagées, ont-ils déclaré, sans fournir de détails.

Le communiqué ukrainien indique que des dommages ont également été infligés à un système de défense aérienne russe S-400 et à une installation de stockage de missiles, provoquant une détonation et un incendie. Reuters n'a pas pu confirmer ces informations de manière indépendante.