 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mondial-2026: la Croatie qualifiée en battant les Iles Féroé
information fournie par AFP 14/11/2025 à 23:39

La Croatie s'est qualifiée pour le Mondial-2026 en battant les Iles Féroé (3-1) à Rijeka le 14 novembre 2025 ( AFP / STRINGER )

La Croatie s'est qualifiée pour le Mondial-2026 en battant les Iles Féroé (3-1) à Rijeka le 14 novembre 2025 ( AFP / STRINGER )

La Croatie s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026 après sa victoire sur les Iles Féroé (3-1), vendredi à Rijeka, devenant la troisième équipe européenne à s'assurer d'un billet pour le Mondial nord-américain.

Les Croates, premiers du groupe L avec six points d'avance sur la République tchèque, ne peuvent plus être rejoints avant la dernière journée des qualifications, lundi. Les Vatreni (Flamboyants) participeront à leur septième phase finale d'un Mondial, avec notamment une finale perdue contre la France en 2018.

La Croatie rejoint l'Angleterre et la France dans le groupe des qualifiés européens avant la dernière journée.

La défaite des Iles Féroé, troisièmes avec 12 points, offre aussi une place de barragiste à la République tchèque (13 pts), qui a encore un match à jouer face à la modeste équipe de Gibraltar lundi.

Les Croates se sont pourtant fait surprendre au quart d'heure de jeu par un but de Geza Turi (16e). Mais le défenseur de Manchester City Josko Gvardiol a rapidement égalisé (23e) avant que Petar Musa (57e) et Nikola Vlasic (70e), entré en jeu à la place de Luka Modric huit minutes plus tôt, ne creusent l'écart.

Le capitaine de la Croatie Luka Modric (gauche) lors du match de qualification pour le Mondial-2026 contre les Iles Féroé à Rijeka, le 14 novembre 2025 ( AFP / STRINGER )

Le capitaine de la Croatie Luka Modric (gauche) lors du match de qualification pour le Mondial-2026 contre les Iles Féroé à Rijeka, le 14 novembre 2025 ( AFP / STRINGER )

Depuis son indépendance de la Fédération de Yougoslavie en 1991, la Croatie a participé à six phases finales de la Coupe du monde. Elle a été finaliste en 2018, battue par la France, et demi-finaliste en 1998 (également battue par la France future championne du monde) et en 2022 (battue par l'Argentine qui sera sacrée). Lors de ces éditions russe et qatarie, elle avait terminé troisième de la compétition.

Modric, le capitaine croate de 40 ans et 193 sélections, participera lui à sa cinquième Coupe du monde. Le meneur de jeu, élu Ballon d'or en 2018, a quitté le Real Madrid pour l'AC Milan cet été.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • google (Crédit: Pawel Czerwinski / Unsplash)
    Les plaidoiries finales du procès concurrence de Google ad tech repoussées
    information fournie par Reuters 14.11.2025 23:52 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) L'ultime plaidoyer de Google (Alphabet's GOOGL.O ) pour éviter un démantèlement de son ... Lire la suite

  • L'aéroport international de Boston Logan, dans le Massachusetts, le 10 novembre 2025 ( AFP / Joseph Prezioso )
    Le ciel américain retrouve un niveau de vols quasi normal
    information fournie par AFP 14.11.2025 23:39 

    Le ministre américain des Transports s'est réjoui vendredi que l'espace aérien des Etats-Unis ait connu la veille l'un de ses "meilleurs jours depuis un moment" grâce à la fin de la paralysie budgétaire, avec très peu de contrôleurs absents. "Hier a été l'une des ... Lire la suite

  • Samuel Umtiti se confie sur ses blessures et sa « dépression »
    Samuel Umtiti se confie sur ses blessures et sa « dépression »
    information fournie par So Foot 14.11.2025 23:12 

    Big Sam lève le voile. En septembre dernier, Samuel Umtiti a surpris son monde en annonçant sa retraite à seulement 31 ans. Ce n’était en réalité que le prolongement logique d’ une carrière en pointillé depuis déjà plusieurs saisons . Le champion du monde 2018, ... Lire la suite

  • Freinés par la Pologne, les Pays-Bas ratent le coche
    Freinés par la Pologne, les Pays-Bas ratent le coche
    information fournie par So Foot 14.11.2025 22:49 

    Pologne 1-1 Pays-Bas Buts : Kamiński (43 e ) pour les Polonais // Depay (47 e ) pour les Oranje Oranges pas pressées.… EL pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank