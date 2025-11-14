 Aller au contenu principal
Les plaidoiries finales du procès concurrence de Google ad tech repoussées
14/11/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ultime plaidoyer de Google (Alphabet's GOOGL.O ) pour éviter un démantèlement de son activité de technologie publicitaire devant un tribunal américain a été reporté au 21 novembre, a annoncé le tribunal.

Les plaidoiries finales pour le procès de Google étaient auparavant prévues pour mercredi, selon un avis de la juge du tribunal de district américain Leonie Brinkema à Alexandria, en Virginie. Mme Brinkema a statué en avril que l'entreprise détenait deux monopoles illégaux dans le domaine des technologies publicitaires, et elle examine à présent ce que Google doit faire pour rétablir la concurrence.

Le ministère de la justice et une coalition d'États ont demandé à la juge d'obliger Google à vendre son système d'échange d'annonces, AdX, dans le cadre duquel les éditeurs en ligne versent à Google une commission de 20 % pour vendre des annonces dans le cadre d'enchères qui ont lieu instantanément lorsque les utilisateurs chargent des sites web.

