Le ciel américain retrouve un niveau de vols quasi normal

L'aéroport international de Boston Logan, dans le Massachusetts, le 10 novembre 2025 ( AFP / Joseph Prezioso )

Le ministre américain des Transports s'est réjoui vendredi que l'espace aérien des États-Unis ait connu la veille l'un de ses "meilleurs jours depuis un moment" grâce à la fin de la paralysie budgétaire, avec très peu de contrôleurs absents.

"Hier a été l'une des meilleures journées pour notre espace aérien depuis un moment avec simplement quelques contrôleurs aériens manquants à l'appel à leur poste", a affirmé Sean Duffy, sur son compte X.

"Nous sommes en train d'examiner les données fournies et nous travaillons dur pour un retour à la normale de l'espace aérien" (ATC), a-t-il ajouté.

La réduction des vols domestiques de 6% dans douze aéroports à forte fréquentation, mise en place le 13 novembre par le régulateur américain de l'aviation (FAA), reste en place jusqu'à nouvel ordre.

Cette mesure avait atténué la portée de celle du 7 novembre imposant une réduction de 10% des vols dans une quarantaine d'aéroports américains.

Ces limitations sont la conséquence de la paralysie budgétaire aux États-Unis, qui a commencé le 1er octobre et s'est officiellement achevée mercredi. Une durée record.

Des centaines de milliers de fonctionnaires ont été mis au chômage partiel tandis que d'autres, considérés comme essentiels, ont été appelés à travailler sans salaire.

Parmi ces derniers, des milliers de contrôleurs aériens mais, au fil des jours, l'absentéisme a augmenté dans les tours de contrôle qui souffraient déjà d'un manque de personnel avant la paralysie budgétaire.

Selon Cirium, fournisseur de données pour l'aéronautique, seulement 2% des vols programmés vendredi avaient été annulés au dernier bilan diffusé à 08H00 (13H00 GMT), soit 540 vols sur les 25.294 qui devaient décoller d'un aéroport américain.

Les aéroports d'Atlanta, Chicago-O'Hare, Newark, Dallas Fort Worth et Denver étaient les plus touchés avec une vingtaine d'annulations chacun.

- Près de 5% -

En temps normal, le taux d'annulation est de 1%, précise Cirium, qui prévoit un retour à la normale d'ici lundi.

Le taux d'annulation avait été jeudi de 3,52% (918 annulations) et 86% des vols avaient décollé à l'heure, ce qui est mieux que la moyenne en temps normal.

Au total, depuis le 7 novembre, près de 6.400 vols ont été annulés, soit 4,96% de ceux qui avaient été programmés.

Selon le site FlightAware, vers 20H00 GMT, 622 vols de, vers et à l'intérieur des États-Unis avaient été annulés vendredi et 1.662 retardés, sur 17.519 programmés. Il prévoit 140 annulations samedi et 6 dimanche.

Les compagnies Skywest - sous-traitant d'Alaska Airlines, American, Delta et United -, Envoy (American Airlines), Southwest et Republic étaient les plus touchées vendredi.

"Par chance, le niveau des effectifs de l'ATC montre des signes très positifs d'amélioration et nous avons hâte de reprendre nos opérations normales une fois que la FAA donnera l'autorisation", a souligné à l'AFP Airlines for America (A4A), association représentant les grandes compagnies aériennes américaines.

"Nous sommes encouragés par les indications de stabilisation du système de contrôle aérien", a commenté la compagnie Southwest à l'AFP.

La compagnie United Airlines a mis en place sur son site une page listant les quelque 130 vols annulés vendredi, s'engageant à opérer environ 4.000 vols par jour.

Le retour à la normale va intervenir juste avant les grands départs pour les festivités de Thanksgiving, rendez-vous familial incontournable des Américains le 27 novembre. Un record de passagers aériens est attendu.