L'armée singapourienne va acheter quatre avions de patrouille Boeing P-8A Poseidon
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 08:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Singapour envisage d'acquérir quatre avions de patrouille maritime Boeing BA.N P-8A Poseidon, selon un communiqué du ministère de la défense du pays publié mercredi.

Cette commande constitue la première phase d'une remise à niveau des capacités de sécurité maritime des forces armées de Singapour. Les avions remplaceront les Fokker 50 existants, qui sont en service depuis 1993, précise le communiqué.

La valeur du contrat n'a pas été révélée. Boeing n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La ministre singapourienne de la défense, Chan Chun Sing, a ajouté que la production des 20 avions de combat Lockheed Martin

LMT.N F-35 commandés par Singapour a commencé et que leur livraison est prévue pour la fin de l'année 2026.

Chan Chun Sing a rencontré le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, au Pentagone mercredi.

Hegseth lui a souhaité la bienvenue au "nouveau département de la guerre".

Le président américain Donald Trump a ordonné le changement de nom, mais cela nécessitera une action du Congrès.

Défense

Valeurs associées

BOEING CO
229,550 USD NYSE -0,65%
LOCKHEED MARTIN
457,110 USD NYSE -0,46%
