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L'Arabie saoudite dit avoir détruit un missile balistique tiré par les Houthis
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 02:10

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La coalition sous commandement saoudien qui combat les rebelles houthis au Yémen a déclaré avoir détruit un missile balistique tiré jeudi par le groupe en direction du royaume.

La défense civile saoudienne a émis deux alertes dans le sud-ouest et l'est du pays, avant de les lever quelques minutes plus tard.

(Hatem Maher; version française Camille Raynaud)

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