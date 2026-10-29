L'Arabie saoudite dit avoir détruit un missile balistique tiré par les Houthis

La coalition sous commandement saoudien qui combat les rebelles houthis au Yémen a déclaré avoir détruit un missile balistique tiré jeudi par le groupe en direction du royaume.

La défense civile saoudienne a émis deux alertes dans le sud-ouest et l'est du pays, avant de les lever quelques minutes plus tard.

(Hatem Maher; version française Camille Raynaud)