Société Générale accélère au troisième trimestre

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Les trimestres se suivent et se ressemblent pour la Société Générale: la banque a publié jeudi un bénéfice net record pour la période allant de juillet à septembre, alimenté par le réveil de la banque de détail en France et des services aux grandes entreprises toujours très profitables.

"La performance de nos métiers démontre la capacité du groupe à combiner croissance, efficacité opérationnelle" et maîtrise des risques, a déclaré le directeur général du groupe Slawomir Krupa, cité dans un communiqué.

Le bénéfice net s'élève à 1,89 milliard d'euros au troisième trimestre (+24,1 % sur un an), un montant qui surpasse celui du deuxième trimestre, déjà inédit dans l'histoire de la banque.

Le produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires dans l'industrie, s'élève pour sa part à 7,17 milliards d'euros, soit 7,8 % de plus que l'an dernier à la même période.

Ces chiffres dépassent les attentes des analystes sondés par le fournisseur de données Factset et l'agence financière Bloomberg.

Le groupe bancaire français s'est d'abord appuyé le trimestre dernier sur sa banque de financement et d'investissement, qui sert une clientèle de grandes entreprises.

Cette activité reste le premier moteur financier de la banque, avec un PNB de 2,78 milliards d'euros (+12,5 % sur un an), pour un bénéfice net de 899 millions d'euros (+22,4 %).

Mais elle est talonnée au troisième trimestre par le pôle regroupant la banque de détail en France, l'assurance et la banque privée (destinée à une clientèle fortunée), qui affiche un PNB de 2,53 milliards d'euros (+10,9 %) pour un bénéfice net de 682 millions d'euros (+55,4 %)

La hausse des taux d'intérêt, que la banque répercute en partie aux crédits qu'elle accorde à ses clients, a d'abord nettement amélioré sa marge.

Le groupe bancaire a aussi su convaincre ses clients de lui confier davantage d'épargne, notamment via ses produits d'assurance vie.

Enfin, la banque en ligne maison qui a longtemps opéré à perte, BoursoBank, a rapporté 101 millions d'euros de bénéfice net à la Société Générale entre juillet et septembre, et est parfaitement lancée pour atteindre son objectif de rentabilité en 2026.

Seuls les métiers de banque de détail à l'international, de services financiers spécialisés (comme le crédit à la consommation par exemple) ou liés à la mobilité (comme le crédit-bail automobile) ont été à la peine au troisième trimestre.

Leur bénéfice net recule de 11,1 %, à 349 millions d'euros, pour un PNB de 1,86 milliard d'euros (-6,7 %).

Syndicats dans les starting blocks

Le troisième trimestre illustre encore une fois la revanche prise par la "Socgen" depuis l'arrivée à sa tête de Slawomir Krupa en 2023, après plusieurs années de flottement stratégique ponctuées de plans de départs.

Le groupe bancaire s'est rapidement séparé de la plupart de ses filiales de banque de détail africaines, mais aussi de son activité de financement spécialisée, SGEF, reprise par le groupe BPCE (rassemblant les Banques populaires et les Caisses d'épargne, notamment).

La banque a dévoilé en septembre à Londres ses grandes orientations stratégiques pour les années à venir. Elle mise notamment sur BoursoBank et sur de nouvelles réductions de coûts.

Car le cycle initié à l'automne 2023 a également été marqué par des plans d'économies à tous les étages, non sans conséquences sur le plan social.

La banque de détail en France et les services centraux, au siège de la Défense, près de Paris, ont dû se serrer la ceinture, avec des milliers de suppressions de postes.

Les syndicats sont par ailleurs dans les starting blocks pour les négociations salariales annuelles à venir, en novembre et décembre.

"L'inflation et l'augmentation du prix des carburants" impliquent "d'ouvrir sans délai une négociation annuelle sur les salaires, négociation qui se devra être à la hauteur des bons résultats de l'entreprise et des promesses de hausses des dividendes des actionnaires", a demandé l'intersyndicale lors d'une réunion tenue ce mois-ci, selon la CGT.