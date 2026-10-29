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Renault : chiffre d'affaires en hausse malgré des ventes en baisse au 3e trimestre
information fournie par Boursorama avec AFP 29/10/2026 à 08:20

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( AFP / RODRIGO BUENDIA )

( AFP / RODRIGO BUENDIA )

Le constructeur automobile français Renault Group a vu son chiffre d'affaires augmenter de 1,5 % au troisième trimestre, grâce entre autres aux véhicules assemblés pour des partenaires, alors que les ventes de ses marques baissaient de 6,0 %, a-t-il annoncé jeudi.

Avec ce chiffre d'affaires de 11,596 milliards d'euros, le groupe a confirmé ses prévisions financières pour l'exercice 2026, vantant dans un communiqué "sa résilience dans un environnement très concurrentiel" et "une gamme renouvelée et de plus en plus électrifiée".

Pour augmenter ce chiffre d'affaires, Renault Group peut compter sur les véhicules qu'il construit pour ou avec d'autres, comme le chinois Geely au Brésil. L'effet de l'intégration dans ses comptes de la coentreprise Renault Nissan Automotive India Private en août 2025 (donc trois mois au 3e trimestre 2026, contre deux au 3e trimestre 2025) compte également. Cela contribue à +4,9 points à la variation sur un an du chiffre d'affaires.

Le "mix produit" (poids des différents modèles parmi les ventes) contribue à hauteur de +2,3 points, davantage que "l'effet prix" (prix des véhicules vendus), avec +1,1 point et que le "mix géographique" (répartition des ventes par pays), avec +0,5 point, amélioré grâce à la bonne performance de la France et de l'Allemagne, premier et quatrième marchés du groupe.

Renault Group a reconstitué les stocks de Retail Renault Group, qui vend des véhicules neufs et d'occasion, "particulièrement bas à fin juin". Cela contribue négativement au chiffre d'affaires (-3,1 points).

Enfin, l'activité de financement des ventes pour les clients contribue aussi à la hausse d'un chiffre d'affaires qui, sans elle, serait stable au troisième trimestre.

"Sur les neuf premiers mois de 2026, Renault Group a vendu 1,662 million de véhicules, en légère baisse de 2,2 % par rapport à l'année précédente", a-t-il indiqué.

Il a relevé pour le seul troisième trimestre "des dynamiques contrastées selon les régions et les marques".

"Les ventes de la marque Renault ont baissé de 2,9 %, avec une progression de 4,6 % en Europe". Celle-ci, la deuxième la plus vendue sur le continent après Volkswagen, représente 71 % du total de Renault Group.

Dacia, qui représente 28 % des ventes du groupe, a vu ses ventes chuter "de 12,8 %, repli accentué par une base de comparaison élevée au troisième trimestre 2025".

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