L'Arabie saoudite annonce des blessés dans une nouvelle attaque contre l'aéroport de Ryad

(Actualisé avec confirmation d'une attaque contre l'aéroport de Dammam)

par Jana Choukeir, Maha El Dahan et Timour Azhari

Les autorités saoudiennes ont fait état de blessés lors d'une nouvelle attaque contre l'aéroport international de Ryad survenue dimanche, au lendemain d'un assaut contre ce même aéroport, revendiqué par les Houthis, qui a fait 13 morts.

Selon la coalition dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen, un "projectile non identifié" a frappé dimanche le terminal 4 de l'aéroport international du roi Khaled, provoquant un incendie.

Un nombre indéterminé de personnes a été blessé, a indiqué l'autorité saoudienne de l'aviation civile, ajoutant que l'étendue des dégâts était encore en cours d'évaluation.

La coalition a également indiqué que les défenses aériennes saoudiennes avaient intercepté un missile de croisière à proximité de l'aéroport.

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a déclaré dans un discours diffusé dimanche à la télévision que le groupe allié de l'Iran revendiquait l'attaque de samedi et avait également visé l'aéroport de Dammam, dans la province saoudienne bordée par le golfe Persique, ainsi que deux installations du géant pétrolier saoudien Saudi Aramco.

L'Autorité saoudienne de l'aviation civile a confirmé que l'aéroport de Dammam avait été visé par une attaque dimanche.

En début de journée, les Houthis avaient renouvelé leurs mises en garde contre l'utilisation des aéroports saoudiens, déclarant qu'ils demeuraient des cibles potentielles d'opérations militaires et appelant les compagnies aériennes, les employés des aéroports et les voyageurs à s'en tenir éloignés, tout en prévenant que Ryad porterait la responsabilité de toute interception qui échouerait.

L'Arabie saoudite a renforcé son engagement militaire au Yémen ces dernières semaines, menant des frappes contre les Houthis et soutenant une contre-offensive des forces gouvernementales après que le groupe s'est emparé le mois dernier de secteurs stratégiques le long de la côte de la mer Rouge.

Les Houthis ont également déclaré dimanche que l'Arabie saoudite avait mené 124 frappes aériennes au Yémen au cours des dernières 24 heures, notamment contre Sanaa et le bastion du groupe à Saada.

TRUMP N'A PAS EXCLU D'INTERVENIR

Le ministère yéménite des Affaires étrangères contrôlé par les Houthis a dit que toute nouvelle action militaire saoudienne au Yémen entraînerait une riposte de plus grande ampleur, ajoutant que ses actions seraient guidées par le principe de réciprocité.

"Tant que l'ennemi saoudien ne mettra pas fin à son agression et à son ingérence au Yémen, le pire est à venir, si Dieu le veut", a déclaré le ministère dans des communiqués relayés par la chaîne Al Masirah, contrôlée par les Houthis.

Le président Donald Trump a déclaré samedi que les États-Unis envisageaient de participer aux frappes saoudiennes contre les Houthis dans ce conflit, qui constitue une extension de la guerre contre l'Iran déclenchée en février par Washington et Israël.

Ces nouvelles menaces interviennent alors que l'Arabie saoudite a maintenu l'accueil d'un important congrès international de l'énergie à Ryad, dans un centre situé à environ 10 kilomètres de l'aéroport.

En parallèle, une réunion ministérielle du Forum international de l'énergie s'est également tenue dimanche. Alors que sa séance plénière devait se dérouler à huis clos, selon une note destinée aux médias, aucune autre précision n'était disponible dans l'immédiat et on ignorait quels ministres participaient effectivement à la réunion.

Par ailleurs, les autorités saoudiennes ont informé les parents que l'accueil des élèves dans toutes les écoles de Ryad serait suspendu et remplacé par des cours à distance de dimanche à jeudi pour l'ensemble des élèves, enseignants et personnels administratifs.

Des Saoudiens, ainsi que des ressortissants du Bangladesh, des États-Unis, de Jordanie, de Palestine, de Syrie, du Soudan et d'Égypte figurent parmi les victimes de l'attaque de samedi, la troisième ayant visé l'aéroport de Ryad en une semaine, selon les autorités saoudiennes.

L'ambassade de l'Inde à Ryad a annoncé dimanche que l'un de ses ressortissants blessés dans l'attaque avait succombé à ses blessures, portant le bilan initial de 12 à 13 morts.

Quatre personnes avaient été tuées lors des deux précédentes attaques contre l'aéroport plus tôt dans la semaine. L'une d'elles avait sérieusement endommagé un avion commercial saoudien stationné sur le tarmac.

(Jana Choukeir et Maha El Dahan à Dubaï, Timour Azhari à Ryad, Menna Alaa El-Din et Yasmine Ghania au Caire, avec James Mackenize and Sarah El Safty ; version française Nicolas Delame et Benjamin Mallet)