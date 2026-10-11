GB-Burnham dit que la Russie s'est ingérée dans le référendum sur le Brexit de 2016

Le Premier ministre britannique Andy Burnham se rend à Berlin

par Andrew MacAskill

La Russie s'est ingérée ‌dans le référendum sur le Brexit de 2016, a déclaré le Premier ministre britannique Andy Burnham lors ​d'un entretien diffusé dimanche, en mettant en garde la France et l'Allemagne contre les tentatives soutenues par Moscou visant à influencer leur vie politique.

Andy Burnham, qui est devenu Premier ministre en juillet et a déclaré ​le mois dernier que le Royaume-Uni pourrait envisager de réintégrer l'Union européenne à l'avenir, est le premier chef du gouvernement britannique à ​dire ouvertement qu'il existe des preuves d'une ingérence ⁠russe lors du référendum sur le Brexit.

"En arrivant à Downing Street, j'ai posé la question suivante : ‌y a-t-il eu ingérence de la Russie lors du référendum de 2016 ? Et j'ai reçu une réponse claire : oui, il y en a eu", a-t-il déclaré lors ​dans une interview accordée au podcast "The ‌Rest Is Politics".

Andy Burnham n'a pas précisé à quel type d'ingérence Moscou ⁠s'est livré et n'a donné aucune précision sur les preuves étayant ses déclarations.

L'ambassade de Russie à Londres n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Moscou a déjà nié toute ingérence dans le ⁠vote sur le Brexit, ‌présentant la Grande-Bretagne comme étant en proie à une hystérie anti-russe.

Les propos tenus ⁠par Andy Burnham marquent une rupture avec ceux de l'ancien Premier ministre Boris Johnson, qui avait fait ‌campagne en faveur de la sortie de l'UE et avait déclaré en 2020 qu'il ⁠n'y avait aucune preuve d'ingérence russe dans le référendum.

En 2016, les Britanniques ⁠ont voté à 52% contre ‌48% en faveur de la sortie de l'UE, plongeant le pays dans sa plus grave crise politique ​depuis la Seconde Guerre mondiale.

Andy Burnham a également ‌déclaré que les électeurs des démocraties européennes devaient être mieux informés des tentatives visant à perturber leur vie politique.

"Je veux dire ​par là qu'il est important aujourd'hui de mettre les choses au clair, et je pense que cela aidera les électeurs allemands et français à comprendre qu'une partie de cette politique est orchestrée ⁠par nos ennemis, à savoir la Russie", a-t-il déclaré.

Un rapport publié en 2020 par la Commission parlementaire du renseignement et de la sécurité du Royaume-Uni indiquait que Londres n'avait pas réussi à établir si la Russie s'est ingérée dans le référendum de 2016.

Toujours selon ce rapport, Moscou a cependant tenté d'influencer le référendum sur l'indépendance de l'Écosse de 2014, au cours duquel les électeurs ont rejeté l'indépendance.

(Reportage Andrew ​MacAskill, version française Benjamin Mallet)