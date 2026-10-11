Brésil : Lula mise sur l'allègement de la semaine de travail avant le second tour de la présidentielle

Le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, lors d’une manifestation de masse à São Paulo, le 11 octobre 2026 ( AFP / Miguel SCHINCARIOL )

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a animé une grande manifestation à São Paulo dimanche pour défendre un jour de repos hebdomadaire supplémentaire et une diminution de la semaine de travail, à l'approche du second tour de la présidentielle où il est en ballotage défavorable.

Le président a rappelé que le Sénat doit voter mercredi l'adoption d'un projet connu sous le nom de "fin du système 6x1", qui propose deux jours de repos rémunérés par semaine au lieu d'un seul actuellement et réduit la limite de la semaine de travail de 44 à 40 heures.

Sur la célèbre avenue Paulista, teintée du rouge de son Parti des travailleurs (PT), une marée humaine a accompagné le dirigeant de gauche.

Il brigue un quatrième mandat mais est devancé au premier tour par son concurrent de la droite populiste Flavio Bolsonaro (47 % contre 45 %). Aucune estimation indépendante du nombre de participants n'était disponible dimanche.

À deux semaines du scrutin, les sondages donnent favori le fils de l'ancien président Jair Bolsonaro (2019-2022).

Dans une tentative de regagner du terrain sur le sénateur, Lula brandit l'amélioration des conditions de travail comme principal étendard électoral.

Partisans du président Luiz Inácio Lula da Silva lors d’un meeting de campagne à São Paulo le 11 octobre 2026 ( AFP / Miguel SCHINCARIOL )

Le président en exercice a mis au défi le parti de son adversaire. Bolsonaro "doit dire s'il est pour que les travailleurs se reposent davantage ou pour qu'ils continuent à travailler davantage", a-t-il lancé aux journalistes, espérant réunir suffisamment de soutiens pour faire adopter la réforme, déjà approuvée en mai par la Chambre des députés.

Bolsonaro, qui propose un plan de réduction des dépenses publiques inspiré par le président argentin Javier Milei, qualifie cette initiative d'"opportuniste".

Pour Maria Marta Nascimento de Lima, une fonctionnaire de 40 ans qui défilait à São Paulo, "le Brésil doit rester sur la ligne de la préservation des droits des travailleurs. Lula, en ce moment, a besoin que le peuple soit à ses côtés dans la lutte pour maintenir ces droits".

"Je suis ici pour pouvoir lutter pour les droits que nous avons conquis et pour qu'il n'y ait aucun recul", a expliqué à l'AFP Robert Eduardo, qui travaille dans le secteur de la santé.

Lula termine son mandat avec un chômage au plus bas historique, mais avec des craintes quant à la baisse du pouvoir d'achat.