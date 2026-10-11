A69: plus qu'"une centaine" d'opposants sur le campement, selon la préfecture

Un opposant à l'A69 près du campement des militants installé à Cambounet-sur-le-Sor, dans le Tarn, le 10 octobre 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )

Les opposants à l'A69 rassemblés à Cambounet-sur-le-Sor (Tarn) ont progressivement quitté dimanche le campement installé depuis jeudi non loin de l'autoroute contestée et n'étaient plus qu'une centaine en début de soirée, selon la préfecture.

Contactés par l'AFP, les organisateurs n'étaient pas joignables dimanche.

Selon un porte-parole de la préfecture, la nuit puis la journée de dimanche se sont déroulées dans le calme sur le campement, après un samedi marqué par une manifestation sur la voie publique qui s'est aussi passée sans incident.

"Une centaine de manifestants sont encore sur place à cette heure", a indiqué ce porte-parole aux alentours de 18h00, ajoutant qu'"un dispositif de gendarmerie rest(ait) en vigueur jusqu'au départ effectif de tous les manifestants".

Tables rondes, concerts, pièces de théâtre et projections étaient programmés sur ces trois jours de mobilisation, tout au long d'un week-end conçu comme un hommage aux différents temps forts de la mobilisation contre l'A69 depuis le début des travaux au printemps 2023.

Ce week-end baptisé "la Dé-fête" était le cinquième temps fort organisé dans le Tarn pour protester contre cette autoroute, après ceux d'avril et d'octobre 2023 et de juillet 2025, la plus importante mobilisation ayant réuni en juin 2024 de 4 à 5.000 opposants, avec à la clé des affrontements violents avec les forces de l'ordre.

Cette fois-ci, ce sont jusqu'à 1.500 personnes, selon les organisateurs et 1.100 selon la préfecture qui ont participé à la journée de mobilisation de samedi.

La manifestation de l'après-midi s'est déroulée dans le calme et en musique, s'arrêtant face à un important barrage des forces de l'ordre situé à environ 150 mètres de l'autoroute, avant de repartir vers le campement.

Au cours des trois dernières années, l'opposition contre ce qui est devenu un symbole des luttes écologiques a pris de nombreuses formes: manifestations donc, mais aussi grèves de la faim, occupations d'arbres au cœur de zones à défendre (ZAD) et recours juridiques en cascade.

"On était, on est et on restera ce caillou dans leur chaussure et même si l'autoroute est sur le point de s'ouvrir, cette lutte a ouvert les portes à de nombreuses autres, victorieuses", avait affirmé samedi l'un des organisateurs.

Le concessionnaire de l'autoroute, Atosca, a annoncé vendredi une mise en service de cette artère de 53 km entre Toulouse et Castres pour la "première semaine de novembre".