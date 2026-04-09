L'Arabie saoudite affirme que les attaques ont réduit la production de pétrole et le débit de l'oléoduc est-ouest

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* Les attaques réduisent la production de l'Arabie saoudite de 600 000 bpj

* L'oléoduc est-ouest est le seul débouché pour les exportations de brut saoudien pendant la guerre

* Les attaques se sont étendues aux principales raffineries

(Ajout d'une citation d'un analyste et de contexte sur les partenaires des raffineries) par Enas Alashray, Yomna Ehab et Sheila Dang

Lesattaques contre les installations énergétiques saoudiennes ont réduit la capacité de production de pétrole du royaume d'environ 600 000 barils par jour et le débit de l'oléoduc est-ouest d'environ 700 000 bpj, a rapporté jeudi l'agence de presse saoudienne SPA, citant une source officielle du ministère de l'énergie.

La source du ministère n'a pas précisé qui avait lancé les attaques, mais l'Arabie saoudite a intercepté de nombreux missiles et drones iraniens ces dernières semaines. Les dernières attaques, ainsi que les frappes précédentes sur certaines installations, ont également perturbé les opérations sur des sites clés de pétrole, de gaz, de raffinage, de pétrochimie et d'électricité à Riyad, dans la province de l'Est et dans la ville industrielle de Yanbu, selon SPA.

L'Arabie saoudite n'avait pas auparavant fourni de détails sur l'impact des attaques sur la production pétrolière, les raffineries et les oléoducs pendant la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui a débuté fin février.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté lors des échanges après la clôture jeudi, après avoir clôturé en hausse de 1,17 dollar, soit 1,2 %, à 95,92 dollars le baril.

"L'oléoduc est-ouest détourne une grande partie du brut saoudien qui ne peut pas passer par le détroit d'Ormuz", a déclaré Matt Smith, analyste chez Kpler. "Toute réduction de volume va aggraver la situation tendue. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les marchés."

Le cessez-le-feu de deux semaines annoncé cette semaine est apparu, au mieux, fragile, Israël poursuivant ses attaques contre le Liban et l'Iran montrant peu de signes qu'il levait son blocus quasi-total du détroit d'Ormuz, par lequel transite près d'un cinquième de l'approvisionnement énergétique mondial.

Le détroit étant bloqué, l'oléoduc est-ouest est la seule voie d'exportation de brut de l'Arabie saoudite. Reuters a rapporté mercredi que l'Iran avait attaqué l'oléoduc quelques heures seulement après l'accord de cessez-le-feu.

UN RESSORTISSANT SAOUDIEN TUÉ DANS DES ATTAQUES

Un ressortissant saoudien membre du personnel de sécurité industrielle de la compagnie énergétique saoudienne a été tué et sept autres employés saoudiens ont été blessés dans les attaques, a déclaré SPA.

L'Arabie saoudite a été attaquée par des centaines de missiles et de drones iraniens depuis le début de la guerre, dont la plupart ont été interceptés, selon les autorités.

Téhéran a lancé des frappes contre Israël et les États arabes du Golfe qui abritent des installations militaires américaines.

Une station de pompage de l'oléoduc est-ouest a été touchée, ce qui a réduit le débit d'environ 700 000 bpj, selon la source du ministère. La source a décrit l'oléoduc comme étant actuellement une voie principale pour l'approvisionnement des marchés mondiaux.

Le champ pétrolier de Manifa a également été touché, réduisant la capacité de production d'environ 300 000 bpj, tandis qu'une attaque précédente sur l'installation de Khurais a réduit de 300 000 bpj supplémentaires, portant la réduction totale de la capacité de production saoudienne à environ 600 000 bpj, a ajouté la source.

On ne sait pas combien de temps la production de Manifa et de Khurais pourrait rester hors service, a déclaré Smith.

DOMMAGES CAUSÉS AUX PRINCIPALES RAFFINERIES

Les attaques ont également touché d'importantes installations de raffinage, notamment SATORP à Jubail, la raffinerie de Ras Tanura, la raffinerie SAMREF à Yanbu et la raffinerie de Riyad, affectant directement les exportations de produits raffinés vers les marchés mondiaux, selon SPA. Les installations de traitement de Ju'aymah ont également été touchées par des incendies, ce qui a affecté les exportations de gaz de pétrole liquéfié et de liquides de gaz naturel.

Le groupe pétrolier français TotalEnergies TTEF.PA détient une participation dans SATORP, et le groupe américain Exxon Mobil XOM.M détient une participation dans SAMREF. TotalEnergies n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire et Exxon a renvoyé à l'opérateur pour un commentaire.

Les frappes sur les principaux champs pétroliers, les infrastructures d'oléoducs et les centres de raffinage soulignent les risques qui pèsent sur l'approvisionnement mondial en énergie à mesure que le conflit se propage dans la région. L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, joue un rôle central sur les marchés mondiaux du brut, et une perturbation prolongée de sa production, de son système de raffinage ou de ses voies d'exportation pourrait resserrer l'offre et accroître la volatilité des prix.

La source du ministère a déclaré que la poursuite des attaques réduirait l'offre et ralentirait la reprise, ce qui affecterait la sécurité énergétique des pays consommateurs et accroîtrait la volatilité des marchés pétroliers. SPA a déclaré que les perturbations avaient déjà épuisé une partie importante des stocks opérationnels et des stocks d'urgence, ce qui limite la capacité à compenser les déficits d'approvisionnement.