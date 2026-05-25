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Japon: rallonge budgétaire de 19 milliards de dollars, face aux coûts générés par la guerre
information fournie par AFP 25/05/2026 à 13:22

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi lors d'une conférence de presse à Tokyo, le 25 mai 2026 ( JIJI PRESS / STR )

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi lors d'une conférence de presse à Tokyo, le 25 mai 2026 ( JIJI PRESS / STR )

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a déclaré lundi que le gouvernement allait élaborer un budget supplémentaire de 19 milliards de dollars pour soutenir les ménages confrontés à l’envolée des coûts du quotidien provoquée par la guerre en Iran.

Mme Takaichi a indiqué que ce budget sera utilisé pour atténuer la hausse du coût de l’essence, de l’électricité et du gaz, en expliquant que "la situation au Moyen-Orient reste incertaine".

"Dans une optique de minimisation des risques, nous avons élaboré un budget supplémentaire afin de garantir que nous soyons pleinement préparés sur le plan financier", a-t-elle déclaré à la presse, ajoutant que le projet serait soumis au Parlement, possiblement la semaine prochaine.

Au début du mois, le principal fabricant de chips, Calbee, a dévoilé un nouvel emballage gris pour 14 lignes de produits, remplaçant ses sachets emblématiques orange et jaune, les médias locaux attribuant cette décision à une pénurie d’encre liée à la guerre en Iran.

Mais Takaichi a révélé que le gouvernement s’attend à pouvoir assurer un approvisionnement stable en pétrole jusqu'au printemps prochain. Elle a ajouté que les sources d'approvisionnement alternatives en naphta, un dérivé pétrolier utilisé dans un large éventail d’industries, en dehors du Moyen-Orient, étaient revenues à plus de 80% de leurs niveaux précédents.

La banque centrale du Japon (BOJ) a relevé ses prévisions d’inflation le mois dernier et abaissé ses projections de croissance après que la guerre en Iran a fait flamber les prix du pétrole.

La BOJ a indiqué que "la hausse des prix du pétrole brut devrait entraîner une augmentation des prix, principalement de l’énergie et des biens, tandis que les mouvements visant à répercuter les hausses de salaires sur les prix de vente se poursuivent".

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